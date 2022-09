***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET EMİN BİTLİS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 22.72 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturAHMET ERTUĞRUL BİTLİS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 22.72 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturFATMA NİLGÜN KASRAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 8.4 Yoktur Bağımsız Üye Değil YokturMURAT YILDIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2021 İcrada Görevli Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur Bağımsız Üye Değil Hayır YokturMEHMET HACIKAMİLOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2021 İcrada Görevli Şark Mensucat Fab.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YokturYASEMİN NUR BİTLİS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.06.2022 İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye Değil YokturŞEREF TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıARİF BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 01.04.2021 İcrada Görevli Değil yok yok Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıESRA YAZICI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Yok Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiPoliport Kimya San. ve Tic. A.Ş Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir 34.194.594,60 32.838.557,76 TRY 96,00 Bağlı OrtaklıkPoliport Kimya San. ve Tic. A.Ş Liman işletmeciliği, Dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektir 34.194.594,60 1.356.036,84 TRY 4,00 Bağlı Menkul KıymetPolar Teknoloji Yatırım A.Ş. Her türlü teknoloji alanında imalat, ticaret, araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak 550000 550000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkRohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş. Emülsiyon polimerleri ve bunlara ait hammaddelerin alımı, satımı, pazarlaması ve ticaretidir. 150000 60000 TRY 40,00 İştirakPolisan Hellas SA Meşrubat, su, yiyecek ve içecek kapları üretiminde kullanılan hammaddenin (PET) imalatı ve satışı 1400000 1400000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkPolisan Kansai Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. Boya, vernik, reçine, sair yüzey kaplama malzemesi üretimi ve satışıdır. 125003144 62501572 TRY 50 İştirakPolisan Kimya San. A.Ş. Formaldehit ve formaldehit reçineleri, yapı kimyasalları ve AUS 32 üretimi ve satışı 273600000 273600000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062502BIST