***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.04.2021 18:19
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Şirketimiz Yönetim Kurulu
Denetimden Sorumlu Komite'de Şeref Taşkın'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Başkanı, Arif Başer'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi ve Esra Yazıcı'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Komite Üyesi olarak seçilmesine,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almak üzere Şeref Taşkın'ın Komite Başkanı, Hilal Gökkaya'nın Komite Üyesi ve Varol Ürel'in (Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı-701898) Komite Üyesi olarak seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almak üzere Arif Başer'in Komite Başkanı, Esra Yazıcı'nın Komite Üyesi ve Ahmet Çağaşan Yılmaz'ın Komite Üyesi olarak seçilmelerine,
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931394
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|BAYRK
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|LUKSK
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|INTEM
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|FRIGO
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|30.529.485
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|SODSN
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|1.458.273
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|% -9,97
|
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|
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|
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|
|GARAN
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|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
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|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|348.043.496
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
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|
|GARAN
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|931.850.718
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.292.829
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|PETKM
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|Alış
|Satış
|%
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|Euro
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|
|Riyal
|2,1833
|2,1943
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.781
|-0,49
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|Altın Gr.
|470
|470
|-3,48
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|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
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|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,43
|0,19
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|Gümüş Gr.
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|6,96
|-0,01
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