***POLTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
04.03.2020 16:58
***POLTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler POLTK
05.03.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
POLİTEKNİK METAL POLTK 0,8784313 0,7466666
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824239
BIST
17:43111.320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 112,86
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:436,0968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:436,7785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0474
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7630
17:43321,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,01
|Açılış
|: 321,88
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.482.131
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|51.493.149
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.486.905
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.782.304
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,16
|9.233.707
|% -8,86
|
|PGSUS
|52,50
|125.047.045
|% -6,33
|
|GYHOL
|20,46
|4.977.109
|% -6,32
|
|BRYAT
|66,45
|5.057.094
|% -6,14
|
|ASELS
|29,90
|1.684.849.151
|% -1,90
|
|THYAO
|11,82
|1.022.981.061
|% -3,27
|
|GARAN
|10,46
|606.406.351
|% 2,65
|
|KARSN
|1,92
|566.153.566
|% 1,05
|
|HALKB
|6,32
|406.253.266
|% -2,62
|
|KARSN
|1,92
|566.153.566
|% 1,05
|
|ODAS
|2,10
|349.658.013
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,48
|213.700.941
|% -0,67
|
|YKBNK
|2,57
|343.208.560
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,33
|177.571.360
|% -3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7871
|7,8262
|% -0,06
|
|Frank
|6,3440
|6,3822
|% -0,26
|
|Riyal
|1,6192
|1,6273
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|7,25
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|52,88
|52,88
|1,02
|
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