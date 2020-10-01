***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:07
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877637
BIST
09:551.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,83
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.150
En Düşük
1.150
09:557,6719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0494
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
09:559,0092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0470
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
09:55468,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,06
|Açılış
|: 468,08
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AKENR
|2,07
|199.476.207
|% 0,00
|
|ECZYT
|20,74
|84.519.098
|% 0,00
|
|SODA
|8,30
|697.846.940
|% 0,00
|
|UFUK
|13,93
|508.368
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|451.707.678
|% 0,00
|
|AKENR
|2,07
|199.476.207
|% 0,00
|
|ECZYT
|20,74
|84.519.098
|% 0,00
|
|SODA
|8,30
|697.846.940
|% 0,00
|
|UFUK
|13,93
|508.368
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|451.707.678
|% 0,00
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% 0,00
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 0,00
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 0,00
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% 0,00
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 0,00
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6605
|7,6649
|% -0,73
|
|Euro
|8,9947
|9,0007
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,9006
|9,9503
|% -0,25
|
|Frank
|8,3131
|8,3632
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0391
|2,0493
|% -0,41
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|12,74
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,85
|5,86
|0,10
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,10
|