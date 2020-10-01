***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:31
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877722
BIST
12:571.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:577,7417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7440
En Düşük
7,6335
12:579,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0498
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1060
En Düşük
8,9695
12:57472,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,30
|Açılış
|: 472,32
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
472,38
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:57
|MERKO
|13,20
|113.733.025
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|2.249.100
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|104.063.016
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|126.700.728
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.632.850
|% -9,99
|
|SISE
|7,17
|1.442.979.714
|% -2,05
|
|AVOD
|7,33
|451.239.761
|% 7,16
|
|TURSG
|5,93
|436.859.488
|% 4,40
|
|PENGD
|4,88
|401.789.850
|% 2,52
|
|THYAO
|10,64
|397.803.972
|% 1,33
|
|SISE
|7,17
|1.442.979.714
|% -2,05
|
|PENGD
|4,88
|401.789.850
|% 2,52
|
|KRDMD
|3,36
|289.034.416
|% -0,88
|
|TURSG
|5,93
|436.859.488
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,14
|156.212.032
|% 0,47
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7363
|7,7417
|% 0,26
|
|Euro
|9,0871
|9,1060
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,9050
|9,9547
|% -0,21
|
|Frank
|8,3988
|8,4494
|% 0,82
|
|Riyal
|2,0559
|2,0662
|% 0,41
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|12,02
|
|Altın Gr.
|472
|472
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.112
|3.190
|5,03
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|2,44
|
|Çeyrek
|754
|772
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|0,14
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,35
|