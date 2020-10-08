***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 10:13
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879639
BIST
11:321.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,88
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:327,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0552
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:329,3450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0686
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:32482,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,18
|Açılış
|: 482,58
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:32
|PRZMA
|6,05
|18.131.524
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.322.368
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.646.429
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|420.353
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|14.560.854
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,76
|665.338.284
|% 1,05
|
|ASELS
|18,12
|500.956.042
|% -2,37
|
|TKNSA
|9,16
|350.042.373
|% -5,95
|
|GARAN
|6,97
|315.327.460
|% -0,57
|
|ODAS
|3,22
|265.501.971
|% -0,31
|
|SISE
|6,76
|665.338.284
|% 1,05
|
|YGYO
|1,15
|109.801.258
|% 4,55
|
|ODAS
|3,22
|265.501.971
|% -0,31
|
|SKBNK
|1,67
|127.656.432
|% -0,60
|
|ZOREN
|2,71
|164.550.356
|% 0,00
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9319
|7,9370
|% 0,70
|
|Euro
|9,3329
|9,3450
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,2594
|10,3109
|% 1,02
|
|Frank
|8,6169
|8,6688
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1093
|2,1199
|% 0,66
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,75
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,44
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|0,61
|
Seans Raporu
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