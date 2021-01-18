***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2021 10:00
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902959
BIST
10:421.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,31
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.509
10:427,5204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0618
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
10:429,0837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0719
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
10:42444,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,01
|Açılış
|: 444,82
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ACSEL
|20,46
|10.777.075
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|10.196.483
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|AYGAZ
|16,19
|27.263.552
|% 9,99
|
|INVEO
|85,65
|23.641.181
|% 9,95
|
|PEGYO
|1,66
|4.726.575
|% -6,93
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|TDGYO
|9,05
|2.866.660
|% -4,64
|
|MSGYO
|5,42
|4.313.251
|% -4,58
|
|KUTPO
|47,80
|62.125.936
|% -4,50
|
|KOZAL
|120,00
|507.852.337
|% 3,36
|
|SISE
|7,72
|289.317.342
|% -1,28
|
|KRDMD
|6,77
|258.831.116
|% 2,42
|
|GARAN
|9,92
|242.864.867
|% -1,00
|
|THYAO
|13,12
|242.659.361
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,59
|121.738.035
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|139.049.558
|% -1,06
|
|DOHOL
|3,51
|211.794.566
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,42
|139.461.652
|% -1,22
|
|IHLGM
|1,40
|67.417.168
|% 1,45
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5195
|7,5247
|% 0,89
|
|Euro
|9,0846
|9,0934
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,1759
|10,2270
|% 0,74
|
|Frank
|8,4125
|8,4632
|% 0,93
|
|Riyal
|2,0012
|2,0112
|% 0,95
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,62
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,89
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,07
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,13
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|-0,27
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Seans Raporu
10:38
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