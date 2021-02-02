***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2021 10:00
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906867
BIST
10:091.512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 19,51
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.512
En Düşük
1.505
10:097,1471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0394
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,1987
En Düşük
7,1410
10:098,6291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0407
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,7084
En Düşük
8,6205
10:09426,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,03
|Açılış
|: 426,95
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
426,46
BIST En Aktif Hisseler10:09
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|1.001.818
|% 9,99
|
|INVEO
|145,60
|5.491.158
|% 9,97
|
|SAYAS
|12,03
|6.665.449
|% 9,96
|
|DNISI
|17,66
|2.416.347
|% 9,96
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|NIBAS
|37,24
|2.120.245
|% -6,85
|
|KENT
|306,00
|597.312
|% -6,71
|
|SISE
|7,60
|201.931.747
|% 2,84
|
|KOZAL
|125,80
|115.225.659
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,47
|111.043.961
|% 1,23
|
|ODAS
|4,16
|100.530.091
|% 0,48
|
|KARSN
|5,52
|97.023.933
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,47
|111.043.961
|% 1,23
|
|SISE
|7,60
|201.931.747
|% 2,84
|
|ODAS
|4,16
|100.530.091
|% 0,48
|
|TSKB
|1,87
|38.985.871
|% 1,63
|
|PEGYO
|2,32
|46.885.764
|% 6,91
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1435
|7,1471
|% -0,55
|
|Euro
|8,6205
|8,6291
|% -0,47
|
|Sterlin
|9,7589
|9,8079
|% -0,38
|
|Frank
|7,9463
|7,9942
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9020
|1,9115
|% -0,51
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-7,39
|
|Altın Gr.
|427
|427
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,89
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,18
|
|B. Petrol
|56,84
|56,84
|0,51
|
Seans Raporu
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