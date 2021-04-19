***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 14:39
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929112
BIST
14:371.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -14,49
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.389
14:378,0855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:379,7355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
14:37463,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,62
|Açılış
|: 463,00
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:34
|FENER
|31,90
|23.613.082
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.587.054
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.527.437
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|71.435.389
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|15.953.693
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.347.441
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|SONME
|35,74
|2.269.719
|% -9,97
|
|EREGL
|18,44
|1.119.028.432
|% 0,55
|
|PETKM
|6,58
|878.651.982
|% 3,95
|
|GARAN
|7,12
|787.387.393
|% -2,20
|
|QUAGR
|27,64
|669.174.166
|% -5,08
|
|SISE
|7,37
|445.101.658
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,88
|267.462.125
|% -0,53
|
|PETKM
|6,58
|878.651.982
|% 3,95
|
|GARAN
|7,12
|787.387.393
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,62
|139.347.441
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,11
|167.804.598
|% -2,31
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0798
|8,0838
|% 0,32
|
|Euro
|9,7299
|9,7371
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,2074
|11,2636
|% 0,77
|
|Frank
|8,8108
|8,8639
|% 1,00
|
|Riyal
|2,1486
|2,1594
|% 0,31
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|5,31
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|3,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|9,03
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|4,36
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,19
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,79
|0,05
|
|B. Petrol
|66,60
|66,60
|-0,17
|