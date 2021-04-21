***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:55
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930235
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,79
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0880
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1105
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8794
En Düşük
9,7531
18:05471,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,64
|Açılış
|: 471,46
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|23,10
|4.124.735
|% 10,00
|
|FENER
|35,20
|118.815.037
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.966.499
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.536.903
|% 9,98
|
|INTEM
|28,80
|3.752.563
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|42.648.569
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.852.775
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.811.740
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|113.274
|% -10,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.926.148
|% -2,14
|
|GARAN
|6,96
|1.187.430.250
|% -1,83
|
|PETKM
|6,38
|1.157.190.564
|% -2,89
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% -4,17
|
|THYAO
|10,90
|586.876.703
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|469.041.007
|% -2,36
|
|PETKM
|6,38
|1.157.190.564
|% -2,89
|
|GARAN
|6,96
|1.187.430.250
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,81
|268.153.972
|% -1,63
|
|TSKB
|1,21
|136.195.144
|% -3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1851
|8,1952
|% 1,09
|
|Euro
|9,8672
|9,8794
|% 1,13
|
|Sterlin
|11,3655
|11,4225
|% 0,84
|
|Frank
|8,8868
|8,9403
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1760
|2,1869
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|11,54
|
|Altın Gr.
|472
|472
|8,04
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,21
|
|B. Petrol
|66,15
|66,15
|-0,42
|