***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 10:02
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943495
BIST
12:061.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.394
12:068,7613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
12:0610,4000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0250
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4250
En Düşük
10,3950
12:06501,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,66
|Açılış
|: 501,31
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler12:04
|VAKFN
|10,57
|69.464.165
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.149.406
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.951.514
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|25.732.623
|% 9,94
|
|EUYO
|4,22
|2.629.580
|% 9,90
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|EUKYO
|7,99
|15.687.986
|% -8,06
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,28
|260.133.059
|% -6,30
|
|METUR
|6,05
|18.775.545
|% -5,32
|
|THYAO
|14,89
|885.671.763
|% 2,06
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|BERA
|14,28
|260.133.059
|% -6,30
|
|KOZAL
|121,00
|252.461.710
|% 0,17
|
|FENER
|40,30
|202.193.310
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,14
|194.415.735
|% 0,47
|
|THYAO
|14,89
|885.671.763
|% 2,06
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|YKBNK
|2,15
|85.742.381
|% -0,46
|
|VKGYO
|1,55
|40.545.135
|% 4,03
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7661
|8,7673
|% -0,03
|
|Euro
|10,4317
|10,4390
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,1141
|12,1749
|% -0,57
|
|Frank
|9,4862
|9,5434
|% -0,30
|
|Riyal
|2,3295
|2,3412
|% -0,09
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,20
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-6,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|-4,31
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-2,09
|
|Çeyrek
|800
|819
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|-0,34
|