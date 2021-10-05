***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 15:11
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966982
BIST
15:411.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,18
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
15:418,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0134
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
15:4110,2836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0103
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
15:41500,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,33
|Açılış
|: 500,38
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,14
BIST En Aktif Hisseler15:41
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.590.107
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.559.697
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.198.924
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|171.767.879
|% -10,00
|
|KARYE
|14,87
|93.839.383
|% -9,88
|
|SEYKM
|19,73
|16.999.522
|% -9,58
|
|BSOKE
|2,64
|28.089.796
|% -8,97
|
|MARTI
|1,53
|16.244.982
|% -8,93
|
|MAREN
|10,32
|953.013.582
|% 2,69
|
|GARAN
|9,27
|892.567.664
|% 0,54
|
|THYAO
|14,05
|799.987.531
|% 1,30
|
|TUPRS
|118,80
|767.919.397
|% 2,41
|
|SISE
|8,16
|359.221.127
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,01
|147.561.968
|% 3,06
|
|GARAN
|9,27
|892.567.664
|% 0,54
|
|MAREN
|10,32
|953.013.582
|% 2,69
|
|YKBNK
|2,37
|196.357.973
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|83.814.094
|% 0,70
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8569
|8,8606
|% 0,15
|
|Euro
|10,2784
|10,2836
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0276
|12,0879
|% 0,13
|
|Frank
|9,5113
|9,5686
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3532
|2,3650
|% -0,01
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-11,61
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.369
|14,00
|
|Tam
|3.299
|3.383
|8,03
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|3,88
|
|Çeyrek
|800
|818
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|1,30
|