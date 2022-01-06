***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 10:00
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989200
BIST
10:152.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,41
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.005
En Düşük
1.978
10:1513,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1701
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
10:1515,6677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2028
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
10:15799,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,50
|Açılış
|: 799,54
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler10:15
|HUBVC
|10,07
|11.176.992
|% 9,93
|
|AYGAZ
|25,66
|9.785.276
|% 5,60
|
|VKING
|6,87
|3.960.686
|% 5,53
|
|DGGYO
|11,20
|3.011.023
|% 4,97
|
|HURGZ
|2,11
|11.542.150
|% 4,46
|
|ELITE
|22,04
|9.870.724
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,14
|15.837.016
|% -8,70
|
|MIATK
|35,10
|673.121
|% -6,60
|
|ISSEN
|13,04
|5.240.269
|% -4,82
|
|KRSTL
|3,21
|1.623.694
|% -4,18
|
|THYAO
|24,62
|551.756.118
|% 3,01
|
|EREGL
|30,80
|308.095.212
|% -0,19
|
|PETKM
|9,12
|243.937.721
|% 3,17
|
|SISE
|14,48
|223.274.332
|% 0,49
|
|ASELS
|23,28
|184.361.000
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,29
|66.346.153
|% 0,00
|
|PETKM
|9,12
|243.937.721
|% 3,17
|
|THYAO
|24,62
|551.756.118
|% 3,01
|
|KRDMD
|10,30
|171.444.228
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,07
|17.352.461
|% 0,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8197
|13,8382
|% 1,24
|
|Euro
|15,6317
|15,6677
|% 1,31
|
|Sterlin
|18,5784
|18,6715
|% 0,70
|
|Frank
|14,9371
|15,0271
|% 0,80
|
|Riyal
|3,6616
|3,6799
|% 1,01
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-7,97
|
|Altın Gr.
|803
|803
|7,78
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|0,05
|
|B. Petrol
|80,02
|80,02
|-0,78
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:29KRGYO
Yüzde -9.21 oranında düşüşle 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 980, 933 adet işlem
-
10:28KRGYO
Yüzde -9.46 oranında düşüşle 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 839, 401 adet işlem
-
10:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 18 kaybederek (% -0.10 ) 2, 210
-
10:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:26
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ELITE, KRGYO