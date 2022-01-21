***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2022 12:39
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995581
BIST
16:571.996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -18,56
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
16:5713,4087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0320
|Açılış
|: 13,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
16:5715,2292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0852
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
16:57793,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,45
|Açılış
|: 793,43
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler16:57
|LINK
|33,44
|27.673.953
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.894.324
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.162.101
|% 9,92
|
|LIDFA
|4,89
|58.320.179
|% 9,89
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.089.318
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,12
|2.488.368.085
|% -3,49
|
|KRDMD
|12,18
|2.441.975.103
|% -3,72
|
|SISE
|13,87
|1.404.515.244
|% 0,58
|
|GARAN
|11,89
|1.307.774.987
|% -0,42
|
|PETKM
|8,76
|1.228.988.638
|% -1,13
|
|YKBNK
|3,99
|982.311.264
|% -0,75
|
|KRDMD
|12,18
|2.441.975.103
|% -3,72
|
|EKGYO
|2,39
|416.909.504
|% -0,42
|
|PETKM
|8,76
|1.228.988.638
|% -1,13
|
|TSKB
|1,55
|185.237.387
|% -0,64
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3987
|13,4087
|% 0,24
|
|Euro
|15,2117
|15,2292
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,1379
|18,2289
|% 0,18
|
|Frank
|14,6379
|14,7261
|% 0,95
|
|Riyal
|3,5622
|3,5800
|% 0,29
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,74
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,50
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.370
|-4,15
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-2,01
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,07
|
|B. Petrol
|87,58
|87,58
|-0,80
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 75 kaybederek (% -1.15 ) 1, 786
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, LIDFA, IHEVA, KGYO, LINK, EDATA
-
17:12
HLGYO, KONTR, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
UZERB, EMNIS, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:10YKSLN
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 860 adet işlem