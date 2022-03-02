***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 14:55
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006462
BIST
15:001.994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 23,89
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:0014,0563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1607
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:0015,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1414
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:00873,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,18
|Açılış
|: 873,16
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler14:58
|PRKAB
|43,50
|26.182.319
|% 9,96
|
|KONKA
|11,08
|122.392.960
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,65
|233.654.344
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|17.707.175
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|109.220.662
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|33.994.344
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,15
|4.470.964.497
|% 7,26
|
|THYAO
|25,52
|2.726.446.294
|% 1,03
|
|EREGL
|34,82
|2.658.117.962
|% 4,94
|
|ASELS
|23,42
|1.182.621.707
|% -2,42
|
|GARAN
|11,70
|954.935.109
|% 0,69
|
|KRDMD
|13,15
|4.470.964.497
|% 7,26
|
|YKBNK
|3,70
|667.768.095
|% 1,93
|
|THYAO
|25,52
|2.726.446.294
|% 1,03
|
|GARAN
|11,70
|954.935.109
|% 0,69
|
|EREGL
|34,82
|2.658.117.962
|% 4,94
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0546
|14,0639
|% 1,21
|
|Euro
|15,6111
|15,6520
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,7066
|18,8004
|% 1,36
|
|Frank
|15,2437
|15,3356
|% 1,17
|
|Riyal
|3,7391
|3,7578
|% 1,30
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-15,88
|
|Altın Gr.
|872
|872
|3,28
|
|Cumhuriyet
|5.798
|5.885
|85,00
|
|Tam
|5.769
|5.913
|81,78
|
|Yarım
|2.788
|2.860
|39,56
|
|Çeyrek
|1.399
|1.430
|19,78
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|5,56
|