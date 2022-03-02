***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 17:01
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006505
BIST
17:041.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,13
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
17:0414,0801
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1845
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
17:0415,6570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1502
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
17:04874,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,16
|Açılış
|: 874,14
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler17:02
|PRKAB
|43,50
|26.693.836
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|24.946.422
|% 9,95
|
|ISGYO
|6,65
|234.904.351
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.530.884
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|110.529.875
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.375.456
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|POLTK
|608,10
|27.209.563
|% -9,24
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|KRDMD
|12,82
|5.813.225.178
|% 4,57
|
|THYAO
|25,56
|4.187.875.292
|% 1,19
|
|EREGL
|34,28
|3.449.903.640
|% 3,32
|
|ASELS
|23,10
|1.576.758.069
|% -3,75
|
|GARAN
|11,62
|1.158.004.738
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,82
|5.813.225.178
|% 4,57
|
|YKBNK
|3,65
|877.376.461
|% 0,55
|
|THYAO
|25,56
|4.187.875.292
|% 1,19
|
|EREGL
|34,28
|3.449.903.640
|% 3,32
|
|GARAN
|11,62
|1.158.004.738
|% 0,00
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0741
|14,0832
|% 1,35
|
|Euro
|15,6162
|15,6413
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,7255
|18,8194
|% 1,46
|
|Frank
|15,2308
|15,3226
|% 1,09
|
|Riyal
|3,7395
|3,7582
|% 1,32
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-14,89
|
|Altın Gr.
|874
|874
|5,16
|
|Cumhuriyet
|5.806
|5.894
|94,00
|
|Tam
|5.781
|5.927
|96,31
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,59
|
|Çeyrek
|1.401
|1.434
|23,29
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|7,04
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17DEVA
Yüzde 6.35 oranında artışla 30.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 408, 795 adet işlem
-
17:16KRDMB
Yüzde 6.12 oranında artışla 11.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 651, 683 adet işlem
-
17:14MGROS
Yüzde 4.47 oranında artışla 37.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 194, 423 adet işlem
-
17:13PETUN
Yüzde 6.84 oranında artışla 20.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 209, 597 adet işlem
-
17:12PETUN
Yüzde 7.25 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 209, 095 adet işlem