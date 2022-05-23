***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 10:12
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031652
BIST
10:322.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 22,91
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
10:3215,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0237
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8601
10:3216,8766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0755
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9443
En Düşük
16,8034
10:32948,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,33
|Açılış
|: 948,89
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler10:30
|IMASM
|51,55
|6.726.249
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.000.106
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|10.459.454
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|PRKAB
|37,36
|37.300.267
|% 7,17
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|ERSU
|3,97
|4.536.973
|% -7,46
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|SELVA
|10,75
|2.988.954
|% -3,59
|
|RHEAG
|1,88
|291.680
|% -3,59
|
|THYAO
|42,88
|543.239.901
|% 0,05
|
|GARAN
|16,46
|437.527.623
|% 1,29
|
|ASELS
|23,44
|374.283.390
|% 2,90
|
|KARSN
|5,83
|302.991.170
|% 3,55
|
|KRDMD
|14,37
|280.601.980
|% 2,79
|
|SKBNK
|1,26
|102.828.023
|% 5,00
|
|KARSN
|5,83
|302.991.170
|% 3,55
|
|YKBNK
|4,39
|196.607.325
|% 1,39
|
|GARAN
|16,46
|437.527.623
|% 1,29
|
|AKBNK
|8,14
|182.300.918
|% 1,24
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8963
|15,9089
|% 0,23
|
|Euro
|16,8448
|16,8640
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,9084
|20,0082
|% 0,71
|
|Frank
|16,2906
|16,3887
|% 0,44
|
|Riyal
|4,2215
|4,2427
|% 0,07
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|8,72
|
|Altın Gr.
|948
|948
|5,65
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,11
|