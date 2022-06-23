***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2022 16:40
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038915
BIST
16:522.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -22,67
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.548
16:5217,3594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
16:5218,3344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
16:521.027,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.027,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.028,55
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler16:48
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.302.948
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|VKING
|6,31
|5.787.733
|% 9,74
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,30
|2.390.906.531
|% -1,44
|
|SISE
|21,80
|1.288.538.412
|% -1,80
|
|EREGL
|27,72
|1.250.629.260
|% -1,70
|
|ODAS
|3,23
|1.029.732.010
|% 2,54
|
|SASA
|45,24
|1.029.243.336
|% 0,31
|
|ODAS
|3,23
|1.029.732.010
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,77
|829.002.635
|% -3,05
|
|TSKB
|2,19
|290.842.030
|% -3,10
|
|AKBNK
|8,86
|1.016.027.173
|% -2,53
|
|EKGYO
|2,61
|247.668.053
|% -1,14
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3496
|17,3605
|% 0,12
|
|Euro
|18,3219
|18,3473
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,2137
|21,3201
|% 0,17
|
|Frank
|17,9924
|18,1008
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6119
|4,6351
|% 0,21
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,47
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.829
|6.933
|-13,00
|
|Tam
|6.807
|6.905
|-13,00
|
|Yarım
|3.342
|3.377
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,48
|
Seans Raporu
16:48
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