***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 17:33
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039768
BIST
17:202.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -21,45
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.507
17:2016,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0770
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:2017,4590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0674
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:20974,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,17
|Açılış
|: 974,02
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:20
|BMSCH
|10,34
|91.443.860
|% 10,00
|
|DOKTA
|34,98
|8.625.796
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.043.743
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.675.293
|% 9,96
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,34
|99.223.106
|% -8,09
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,35
|143.449.788
|% -6,39
|
|KRTEK
|19,85
|17.789.554
|% -5,21
|
|THYAO
|49,08
|4.908.975.975
|% -0,97
|
|SISE
|21,82
|1.426.141.719
|% 0,74
|
|EREGL
|27,72
|1.244.709.972
|% -0,43
|
|SAHOL
|20,22
|1.168.066.070
|% -0,10
|
|KRDMD
|11,90
|986.821.805
|% -3,34
|
|YKBNK
|4,52
|912.675.773
|% -2,80
|
|ODAS
|3,10
|568.035.247
|% -1,59
|
|EKGYO
|2,64
|462.075.380
|% 2,33
|
|TSKB
|2,10
|350.123.322
|% -0,94
|
|AKBNK
|8,40
|903.258.032
|% -1,29
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5689
|16,6029
|% 0,47
|
|Euro
|17,4231
|17,4590
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,2328
|20,3343
|% 0,08
|
|Frank
|17,2976
|17,4018
|% 0,46
|
|Riyal
|4,4135
|4,4357
|% 0,51
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-0,70
|
|Altın Gr.
|974
|974
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.500
|6.599
|7,00
|
|Yarım
|3.186
|3.228
|4,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,82
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35XU100
Endeks 2, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 29, 103.00 milyon TL de
-
17:35KONKA
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 488, 425 adet işlem
-
17:33KONKA
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 20.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 478, 992 adet işlem
-
17:32TEZOL
Yüzde -54.90 oranında düşüşle 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 804 adet işlem
-
17:31IHAAS
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 312 adet işlem