***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2022 10:21
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054030
BIST
13:062.797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
13:0617,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0629
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
13:0618,3816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1039
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3820
En Düşük
18,2578
13:061.036,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.036,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler13:04
|MGROS
|66,10
|379.754.540
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|908.857
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|94.939.119
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.368.143
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|28.736.620
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|11.668.821
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|2.257.938
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|10.735.838
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.141.097.300
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.028.254
|% -9,94
|
|THYAO
|59,00
|1.879.244.526
|% 0,68
|
|YKBNK
|5,34
|1.317.106.708
|% 1,91
|
|KOZAL
|158,10
|1.251.974.289
|% -8,93
|
|KOZAA
|26,98
|1.141.097.300
|% -9,95
|
|AKBNK
|9,73
|1.068.834.966
|% 2,64
|
|YKBNK
|5,34
|1.317.106.708
|% 1,91
|
|ZOREN
|2,66
|483.894.154
|% 2,70
|
|EKGYO
|3,49
|466.494.088
|% 0,87
|
|ISCTR
|6,02
|795.978.682
|% 1,01
|
|TSKB
|3,35
|426.155.888
|% 3,08
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9538
|17,9652
|% 0,37
|
|Euro
|18,3668
|18,3836
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,6398
|21,7483
|% 0,34
|
|Frank
|18,8324
|18,9459
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% 0,27
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|0,41
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,08
|
|Cumhuriyet
|6.905
|7.010
|0,00
|
|Tam
|6.944
|6.993
|-4,00
|
|Yarım
|3.384
|3.419
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.709
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,52
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|95,48
|95,48
|-0,83
|