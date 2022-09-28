***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 15:43
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065674
BIST
16:103.230
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -35,83
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.220
16:1018,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0905
|Açılış
|: 18,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:1017,7977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1078
|Açılış
|: 17,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8227
En Düşük
17,6326
16:10974,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,73
|Açılış
|: 974,65
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
976,42
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KUYAS
|8,80
|68.629.701
|% 10,00
|
|RODRG
|42,94
|12.884.024
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|60.540.283
|% 9,98
|
|ARASE
|134,00
|80.239.494
|% 9,93
|
|ALKIM
|34,62
|157.667.133
|% 9,56
|
|ZOREN
|3,45
|511.120.565
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.234.804
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.409.706
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|61.027.378
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|464.105.107
|% -9,71
|
|THYAO
|69,70
|2.219.560.707
|% -1,83
|
|YKBNK
|7,28
|2.092.806.996
|% 0,55
|
|SASA
|68,45
|1.944.880.601
|% -0,80
|
|GARAN
|19,96
|1.875.972.711
|% 1,73
|
|AKBNK
|11,72
|1.795.416.823
|% -0,85
|
|EKGYO
|3,94
|1.281.198.591
|% -1,01
|
|YKBNK
|7,28
|2.092.806.996
|% 0,55
|
|TSKB
|2,39
|600.406.539
|% -5,53
|
|SKBNK
|1,86
|464.105.107
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,85
|1.326.459.601
|% 0,13
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5170
|18,5390
|% 0,49
|
|Euro
|17,7823
|17,7977
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,6847
|19,7834
|% -0,24
|
|Frank
|18,7245
|18,8373
|% 1,15
|
|Riyal
|4,9047
|4,9293
|% 0,37
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|6,52
|
|Altın Gr.
|974
|974
|8,21
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.662
|-10,00
|
|Tam
|6.603
|6.679
|3,00
|
|Yarım
|3.213
|3.265
|2,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.633
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,05
|86,05
|1,18
|
Seans Raporu
16:10
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16:24TTKOM
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 21 kaybederek (% -0.90 ) 2, 872
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