***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 11:42
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077866
BIST
11:404.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 45,13
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
11:4018,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1308
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:4018,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0527
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:40998,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,81
|Açılış
|: 998,96
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:39
|TEZOL
|22,04
|164.229.363
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.988.600
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|111.703.998
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|43.740.824
|% 9,76
|
|DITAS
|23,24
|8.942.133
|% -36,98
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,38
|5.791.902.415
|% 2,08
|
|THYAO
|110,60
|4.727.183.536
|% 3,17
|
|KRDMD
|13,49
|2.377.150.933
|% -2,60
|
|PETKM
|14,55
|1.676.085.952
|% -0,68
|
|ASELS
|36,16
|1.593.947.323
|% 1,40
|
|EKGYO
|4,67
|1.351.958.662
|% -2,51
|
|SKBNK
|2,16
|375.016.042
|% 3,85
|
|KRDMD
|13,49
|2.377.150.933
|% -2,60
|
|EREGL
|37,38
|5.791.902.415
|% 2,08
|
|YKBNK
|9,62
|1.166.116.900
|% 2,23
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6091
|% 0,71
|
|Euro
|18,5751
|18,5869
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,2874
|21,3942
|% 0,33
|
|Frank
|18,7255
|18,8383
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,66
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-7,90
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.681
|6.735
|-13,00
|
|Yarım
|3.255
|3.293
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.646
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,57
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,50
|97,50
|-0,42
|