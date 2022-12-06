***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 15:05
[POLTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084790
BIST
15:534.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 35,72
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
15:5318,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
15:5319,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0638
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
15:531.066,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,83
|Açılış
|: 1.066,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,06
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler15:53
|BARMA
|122,10
|32.280.188
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|762.621.315
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|87.429.764
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|317.284.826
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|396.062.988
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.160.495.207
|% -9,97
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|OYLUM
|4,56
|61.386.426
|% -7,51
|
|EUREN
|75,40
|1.160.495.207
|% -9,97
|
|SMRTG
|107,90
|899.435.907
|% -5,02
|
|KZBGY
|22,60
|793.139.320
|% -4,16
|
|KONTR
|154,30
|762.621.315
|% 9,98
|
|ENJSA
|29,40
|695.347.394
|% 1,87
|
|DGNMO
|8,41
|226.347.081
|% 9,93
|
|MOBTL
|4,66
|105.184.106
|% 1,30
|
|SEGYO
|2,76
|59.107.259
|% -3,50
|
|SNICA
|33,04
|654.033.815
|% -5,87
|
|EUREN
|75,40
|1.160.495.207
|% -9,97
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6426
|% 0,02
|
|Euro
|19,6050
|19,6126
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,7213
|22,8352
|% 0,42
|
|Frank
|19,7646
|19,8837
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9463
|4,9711
|% 0,07
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|12,35
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|8,08
|
|Cumhuriyet
|7.138
|7.246
|-41,00
|
|Tam
|7.178
|7.226
|58,00
|
|Yarım
|3.476
|3.532
|27,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,23
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-1,12
|