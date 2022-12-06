***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 15:31
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084811
BIST
16:464.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 33,60
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:4618,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:4619,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0483
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:461.065,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.065,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:46
|BARMA
|122,10
|32.540.138
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|772.930.550
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|408.974.041
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.178.485.044
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.777.200
|% -9,91
|
|UFUK
|70,40
|6.472.507
|% -9,69
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,16
|11.429.086.228
|% 5,73
|
|THYAO
|135,40
|7.677.661.915
|% -2,31
|
|EREGL
|42,62
|5.781.178.688
|% 0,42
|
|SISE
|40,12
|4.540.414.838
|% 3,83
|
|AKBNK
|16,23
|3.688.726.963
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,16
|11.429.086.228
|% 5,73
|
|EKGYO
|7,38
|3.202.387.856
|% 1,51
|
|ADESE
|1,87
|521.599.038
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,23
|3.688.726.963
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,23
|2.085.392.448
|% 0,79
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6341
|18,6380
|% 0,00
|
|Euro
|19,5868
|19,5971
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,6930
|22,8068
|% 0,30
|
|Frank
|19,7638
|19,8829
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,00
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|10,26
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,52
|
|Cumhuriyet
|7.143
|7.251
|-36,00
|
|Tam
|7.177
|7.225
|57,00
|
|Yarım
|3.475
|3.532
|27,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,46
|0,15
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|-1,05
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01XU100
Endeks 4, 991 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 93, 101.00 milyon TL de
-
17:01IMASM
Yüzde 7.87 oranında artışla 237.10 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 511 adet işlem
-
17:00KRTEK
Yüzde 5.35 oranında artışla 32.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 566, 915 adet işlem
-
16:59KRDMD
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 666, 294, 018 adet işlem
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 2 artarak (% 0.58 ) 4, 360