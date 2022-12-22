***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2022 10:02
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089115
BIST
11:255.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 60,70
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.492
En Düşük
5.445
11:2518,6793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
11:2519,8897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0743
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
11:251.091,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.091,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler11:23
|AYCES
|118,50
|12.638.785
|% 9,93
|
|DARDL
|6,68
|147.718.029
|% 9,87
|
|DOGUB
|10,32
|14.744.536
|% 8,52
|
|DOBUR
|71,75
|17.148.938
|% 5,98
|
|EDIP
|10,90
|7.604.704
|% 5,01
|
|EMNIS
|54,90
|220.094
|% -5,34
|
|DITAS
|39,76
|12.125.101
|% -3,91
|
|DERIM
|10,50
|8.151.617
|% -3,67
|
|AKENR
|5,65
|46.447.538
|% -2,42
|
|EGPRO
|69,45
|10.572.389
|% -2,39
|
|THYAO
|144,60
|2.338.230.836
|% 1,19
|
|VAKBN
|12,61
|1.549.417.486
|% 2,69
|
|EKGYO
|8,19
|1.365.869.044
|% 1,87
|
|ISCTR
|13,13
|1.250.448.365
|% 2,90
|
|KRDMD
|18,79
|1.204.039.123
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,19
|1.365.869.044
|% 1,87
|
|VAKBN
|12,61
|1.549.417.486
|% 2,69
|
|SKBNK
|3,21
|313.532.562
|% 1,58
|
|ISCTR
|13,13
|1.250.448.365
|% 2,90
|
|YKBNK
|12,19
|1.037.057.376
|% 1,58
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6707
|18,6726
|% 0,06
|
|Euro
|19,8743
|19,8937
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,6051
|22,7185
|% 0,54
|
|Frank
|20,1423
|20,2636
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9502
|4,9750
|% 0,08
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|4,07
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,92
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|51,00
|
|Tam
|7.353
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|0,08
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:37OZSUB
Yüzde 6.88 oranında artışla 24.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 195, 084 adet işlem
-
11:36ALFAS
Yüzde 6.93 oranında artışla 344.10 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 380 adet işlem
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 12 artarak (% 1.09 ) 5, 925
-
11:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, VAKBN
-
11:34XU100
Endeks 5, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 457.00 milyon TL de