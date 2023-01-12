***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:32
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101072
BIST
13:274.640
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -88,91
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.639
13:2718,7857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:2720,2216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0314
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:271.137,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.137,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:27
|SDTTR
|62,30
|10.973.397
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.274.416
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.097.638
|% 9,96
|
|RODRG
|31,50
|11.871.015
|% 7,36
|
|DESA
|57,10
|19.244.313
|% 6,13
|
|BMSTL
|36,06
|25.945.612
|% -9,99
|
|MRGYO
|4,73
|10.993.434
|% -9,04
|
|GOZDE
|19,17
|282.304.374
|% -8,97
|
|POLTK
|1.590,00
|57.745.190
|% -8,49
|
|CEOEM
|16,80
|14.501.583
|% -8,25
|
|EKGYO
|7,95
|2.075.654.807
|% -1,61
|
|PGSUS
|432,30
|890.314.961
|% 1,00
|
|ODAS
|8,32
|826.707.657
|% -4,81
|
|ENJSA
|29,32
|521.010.850
|% -2,27
|
|AHGAZ
|88,30
|223.650.516
|% -0,62
|
|EKGYO
|7,95
|2.075.654.807
|% -1,61
|
|ODAS
|8,32
|826.707.657
|% -4,81
|
|KATMR
|1,95
|169.382.301
|% -6,70
|
|AKFGY
|4,17
|215.450.034
|% -2,11
|
|ADESE
|1,53
|78.651.468
|% -2,55
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7813
|18,7857
|% 0,06
|
|Euro
|20,2127
|20,2216
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,7654
|22,8795
|% 0,14
|
|Frank
|20,0656
|20,1864
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,04
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,72
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,60
|
|Cumhuriyet
|7.642
|7.757
|4,00
|
|Tam
|7.684
|7.730
|-3,00
|
|Yarım
|3.741
|3.782
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|0,91
|