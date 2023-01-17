***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2023 11:18
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102757
BIST
11:295.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 31,83
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
11:2918,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 19,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
11:2920,3704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0376
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
11:291.154,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.154,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.151,77
BIST En Aktif Hisseler11:29
|BEYAZ
|20,46
|29.117.599
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|16.465.640
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|103.830.133
|% 9,98
|
|VKING
|35,92
|136.460
|% 9,98
|
|CEOEM
|19,52
|14.235.305
|% 9,97
|
|KSTUR
|268,10
|54.424
|% -7,30
|
|POLTK
|1.558,00
|21.964.879
|% -5,00
|
|MSGYO
|7,12
|15.938.208
|% -4,17
|
|TNZTP
|13,47
|175.231.345
|% -3,51
|
|ATSYH
|115,30
|757.752
|% -2,95
|
|EREGL
|41,26
|4.254.141.404
|% 0,59
|
|KRDMD
|20,04
|4.202.244.157
|% 5,86
|
|THYAO
|143,90
|3.080.647.938
|% -0,35
|
|TUPRS
|550,60
|1.963.182.644
|% 1,91
|
|ASELS
|58,75
|1.643.788.168
|% 1,38
|
|KRDMD
|20,04
|4.202.244.157
|% 5,86
|
|EKGYO
|8,34
|1.497.748.174
|% 1,96
|
|EREGL
|41,26
|4.254.141.404
|% 0,59
|
|YKBNK
|9,64
|822.840.451
|% -0,92
|
|PETKM
|18,46
|1.349.315.596
|% 0,87
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7888
|18,7961
|% 0,06
|
|Euro
|20,3612
|20,3704
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,9021
|23,0169
|% 0,26
|
|Frank
|20,2711
|20,3932
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9888
|5,0138
|% 0,03
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-6,41
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.825
|7.885
|-15,00
|
|Yarım
|3.813
|3.858
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.929
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,52
|14,54
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,60
|84,60
|0,14
|