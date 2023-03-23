***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2023 11:15
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127278
BIST
14:035.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 26,30
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
14:0319,0472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
14:0320,7374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0632
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
14:031.210,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.210,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|628.423
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.697.594
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.343.597
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|240.204.325
|% -9,87
|
|PKENT
|126,60
|158.037.122
|% -8,39
|
|GEREL
|13,20
|123.466.226
|% -8,27
|
|EMKEL
|11,81
|48.827.952
|% -7,45
|
|EREGL
|37,30
|3.920.954.717
|% 0,54
|
|ASTOR
|59,75
|3.638.698.684
|% -1,24
|
|OYAKC
|40,86
|3.076.803.801
|% 6,68
|
|KRDMD
|20,02
|2.284.648.746
|% 2,51
|
|GOKNR
|22,80
|1.492.878.287
|% -3,80
|
|EKGYO
|6,97
|1.187.222.303
|% 3,72
|
|KRDMD
|20,02
|2.284.648.746
|% 2,51
|
|EREGL
|37,30
|3.920.954.717
|% 0,54
|
|ISCTR
|13,72
|1.150.656.399
|% 0,15
|
|OYAKC
|40,86
|3.076.803.801
|% 6,68
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0401
|19,0472
|% 0,04
|
|Euro
|20,7218
|20,7374
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,3419
|23,4590
|% 0,23
|
|Frank
|20,6890
|20,8136
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0544
|5,0798
|% 0,00
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|7,70
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|6,84
|
|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
|
|Tam
|8.187
|8.264
|4,00
|
|Yarım
|4.013
|4.044
|2,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.022
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|0,01
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,55
|