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***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

07.09.2023 10:27
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [POLTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192465


BIST
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GRNYO 12,10 15.095.615 % 10,00  
KSTUR 594,00 332.640 % 10,00  
YONGA 54,45 595.846 % 10,00  
ISBTR 112.538,20 450.153 % 10,00  
ARZUM 61,70 118.438.694 % 9,98  
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Altın Ons 1.918 1.919 1,68  
Altın Gr. 1.655 1.655 3,06  
Cumhuriyet 11.253 11.423 -22,00  
Tam 10.995 11.094 -17,00  
Yarım 5.515 5.568 -9,00  
Çeyrek 2.749 2.784 -4,00  
Gümüş.Ons 23,06 23,10 -0,09  
Gümüş Gr. 19,90 19,92 -0,07  
B. Petrol 90,37 90,37 -0,23  
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