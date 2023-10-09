***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2023 10:00
***POLTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [POLTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
POLTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201953
BIST
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14:008.370
En Düşük
|Değişim
|: -1,12%
|| -94,86
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
14:0027,7029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1258
|Açılış
|: 27,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
14:0029,2163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0092
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
14:001.648,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 22,62
|Açılış
|: 1.648,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler14:00
|DMRGD
|19,91
|23.598.168
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|412.258.278
|% 10,00
|
|SDTTR
|400,10
|370.492.611
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|88.291.667
|% 9,97
|
|HATSN
|70,65
|340.412.673
|% 9,96
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|FENER
|113,20
|503.841.057
|% -8,71
|
|MMCAS
|15,00
|800.031
|% -7,12
|
|BASCM
|10,22
|1.504.207
|% -7,09
|
|ASELS
|42,72
|5.295.444.010
|% 4,40
|
|THYAO
|231,50
|3.592.125.345
|% -2,89
|
|TUPRS
|148,80
|3.451.604.206
|% 0,74
|
|PETKM
|23,80
|3.173.012.601
|% 3,03
|
|EREGL
|44,24
|2.529.347.472
|% -1,56
|
|ZOREN
|6,46
|2.144.176.530
|% -5,42
|
|EKGYO
|8,51
|1.621.363.525
|% -1,50
|
|IHLAS
|1,34
|218.620.105
|% -2,90
|
|PETKM
|23,80
|3.173.012.601
|% 3,03
|
|SKBNK
|6,98
|889.172.260
|% 0,72
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6994
|27,7029
|% 0,46
|
|Euro
|29,2003
|29,2163
|% -0,03
|
|Sterlin
|33,5951
|33,7636
|% -0,16
|
|Frank
|30,3029
|30,4855
|% 0,38
|
|Riyal
|7,3633
|7,4002
|% 0,44
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|16,64
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|23,41
|
|Cumhuriyet
|11.366
|11.538
|105,00
|
|Tam
|11.141
|11.226
|219,00
|
|Yarım
|5.587
|5.630
|110,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.815
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,29
|19,32
|0,15
|
|B. Petrol
|87,63
|87,63
|3,05
|