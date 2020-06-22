***POLTK* *INFO*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2020 14:42
***POLTK******INFO*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Şirketimizin piyasa danışmanlık
15:58115.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 1.693,04
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
15:586,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
15:587,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
15:58387,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,28
|Açılış
|: 387,18
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|18.889.740
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|361.865.116
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|85.748.853
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,36
|30.099.631
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,17
|37.641.181
|% 9,95
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,02
|283.355.833
|% -7,08
|
|TSGYO
|3,41
|20.012.874
|% -6,83
|
|SNPAM
|7,36
|15.173.196
|% -6,60
|
|NIBAS
|9,03
|17.073.112
|% -5,74
|
|GARAN
|8,55
|1.875.131.358
|% 2,64
|
|VAKBN
|5,42
|1.482.733.484
|% 2,65
|
|HALKB
|6,49
|1.141.010.356
|% 6,22
|
|THYAO
|12,72
|1.043.105.858
|% 1,60
|
|AKBNK
|6,16
|855.244.551
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,90
|635.885.092
|% 2,70
|
|VAKBN
|5,42
|1.482.733.484
|% 2,65
|
|GARAN
|8,55
|1.875.131.358
|% 2,64
|
|KRDMD
|2,95
|597.639.777
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,44
|442.095.393
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4750
|8,5175
|% 0,56
|
|Frank
|7,1825
|7,2257
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|12,00
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.520
|33,40
|
|Tam
|2.572
|2.584
|32,30
|
|Yarım
|1.253
|1.264
|16,70
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,07
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,22
|
Seans Raporu
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16:09ULAS
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 960, 295 adet işlem
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16:08GUBRF
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16:07OYAYO
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16:06YKSLN
Yüzde 5.59 oranında artışla 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 382, 605 adet işlem
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16:05XU100
Endeks 115, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 17, 483.00 milyon TL de