***POLTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
10.03.2021 17:11
***POLTK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler POLTK
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREPOLT00013 POLTK Nakit Temettü Ödeme 170,81963 200,96428 10/03/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916867
BIST
17:171.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,54
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:177,5394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0678
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:178,9893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0795
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:17416,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,04
|Açılış
|: 416,19
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:17
|POLTK
|375,20
|4.891.979
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.369.882
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.646.151
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|ISGSY
|20,46
|17.145.855
|% -5,28
|
|IZMDC
|3,07
|64.523.675
|% -4,95
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|BEYAZ
|14,16
|5.543.539
|% -4,52
|
|GARAN
|9,13
|2.667.672.718
|% 1,22
|
|SASA
|46,46
|1.549.646.151
|% 9,99
|
|PETKM
|6,27
|1.060.814.060
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,59
|1.060.724.162
|% 2,85
|
|GUBRF
|84,00
|985.113.163
|% 3,64
|
|GARAN
|9,13
|2.667.672.718
|% 1,22
|
|PETKM
|6,27
|1.060.814.060
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,38
|375.762.197
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,59
|1.060.724.162
|% 2,85
|
|ODAS
|3,90
|512.864.440
|% -0,51
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5344
|7,5394
|% -0,89
|
|Euro
|8,9810
|8,9893
|% -0,88
|
|Sterlin
|10,4550
|10,5074
|% -0,89
|
|Frank
|8,0768
|8,1255
|% -1,17
|
|Riyal
|2,0004
|2,0104
|% -1,18
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|4,44
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.758
|2.829
|-33,78
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|-16,34
|
|Çeyrek
|669
|684
|-8,17
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,01
|68,01
|0,49
|
Seans Raporu
17:17
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17:31TRGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 511, 722 adet işlem
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17:30XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 22, 530.00 milyon TL de
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, DOHOL
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 47 artarak (% 0.77 ) 1, 369
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, TRILC, MERIT, EMKEL, KAREL, POLTK, PARSN, BTCIM, PKENT, VAKKO