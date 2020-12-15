***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.12.2020 18:21
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.10.2020 - 30.09.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.12.2020 tarih ve 5 sayılı kararı ile
Şirketimizin 01.10.2020 – 30.09.2021 dönemine ilişkin finansal tablolarının ilgili kanun ve mevzuatlar uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893260
BIST
18:051.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.400
En Düşük
1.385
18:057,8376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
18:059,5318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0109
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
18:05465,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,06
|Açılış
|: 465,81
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
468,40
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|3.264,80
|467.526.771
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.631.642
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|874.372
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,31
|2.162.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|19,83
|128.316.588
|% 9,98
|
|RTALB
|33,12
|170.091.570
|% -10,00
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|IZMDC
|12,63
|56.657.687
|% -9,98
|
|BERA
|17,70
|108.495.693
|% -9,97
|
|ROYAL
|4,46
|1.273.792
|% -9,90
|
|GARAN
|9,65
|2.082.635.008
|% -0,10
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,10
|1.455.226.620
|% 3,45
|
|ODAS
|4,01
|2.065.405.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,42
|2.015.321.091
|% -0,18
|
|PETKM
|4,95
|1.692.498.963
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,14
|999.352.206
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8316
|7,8376
|% -0,17
|
|Euro
|9,5224
|9,5318
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,4971
|10,5498
|% 0,60
|
|Frank
|8,8069
|8,8600
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0836
|2,0940
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|19,54
|
|Altın Gr.
|465
|466
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,13
|
|B. Petrol
|50,74
|50,74
|0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 42 artarak (% 0.48 ) 1, 548
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, RTALB, ISKUR
-
17:53OSMEN
Yüzde 5.50 oranında artışla 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 101 adet işlem
-
17:52ALBRK
Yüzde 4.30 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 130, 147 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 28, 197.00 milyon TL de