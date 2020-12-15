***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDenge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.10.2020 - 30.09.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 15.12.2020 tarih ve 5 sayılı kararı ileŞirketimizin 01.10.2020 – 30.09.2021 dönemine ilişkin finansal tablolarının ilgili kanun ve mevzuatlar uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893260BIST