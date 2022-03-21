***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.03.2022 15:21
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
21.03.2022 tarihinde bugün gerçekleştirilen 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin genel kurul toplantısında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin atanmasına karar verilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011742
BIST
17:092.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 28,02
|Açılış
|: 2.160
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|Önceki Kapanış
|: 2.144
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2.176
En Düşük
2.152
17:0914,8268
En Yüksek
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|: 0,25%
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|Açılış
|: 14,8200
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|Önceki Kapanış
|: 14,7700
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14,8551
En Düşük
14,7777
17:0916,3785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0148
|Açılış
|: 16,3600
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|Önceki Kapanış
|: 16,3150
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16,4373
En Düşük
16,3452
17:09922,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,07
|Açılış
|: 921,74
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,01
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:09
|OLMK
|7,70
|1.862.984
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.166.466
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|36.909.660
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|71.707.233
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|59.910.624
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|161.512.059
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|SILVR
|7,21
|17.327.902
|% -4,76
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,84
|1.797.320.915
|% 0,43
|
|KRDMD
|14,97
|1.771.143.008
|% 1,49
|
|EREGL
|36,18
|1.579.902.548
|% 0,06
|
|GARAN
|11,83
|1.470.159.218
|% 0,00
|
|SISE
|13,95
|1.181.414.855
|% 2,12
|
|YKBNK
|4,00
|784.819.484
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,31
|381.481.600
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,56
|475.236.247
|% 1,42
|
|GARAN
|11,83
|1.470.159.218
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,97
|1.771.143.008
|% 1,49
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8208
|14,8268
|% 0,25
|
|Euro
|16,3709
|16,3785
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,4963
|19,5941
|% 0,33
|
|Frank
|15,8675
|15,9631
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9401
|3,9599
|% 0,24
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|13,39
|
|Altın Gr.
|922
|922
|7,81
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|58,18
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|28,14
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|14,07
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,15
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|B. Petrol
|115
|115
|6,66
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Seans Raporu
17:09
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17:25SMART
Yüzde 9.82 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 414, 160 adet işlem
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17:24XU100
Endeks 2, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 22, 623.00 milyon TL de
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17:24ZRGYO
Yüzde 9.30 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 584, 160 adet işlem
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17:22BURCE
Yüzde 8.87 oranında artışla 30.44 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 794 adet işlem
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17:21KTSKR
Yüzde 5.10 oranında artışla 28.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 555, 762 adet işlem