***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2022 - 21.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDenge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21.03.2022Tescil Tarihi28.03.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su31.03.2022 - 10549Açıklamalar21.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 01.10.2020-30.09.2021 dönemine ilişkin genel kurul toplantısında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin atanmasına karar verilmiştir. Karar 28.03.2022 tarihinde tescil edilip 31.03.2022 tarihinde bugün Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014821BIST