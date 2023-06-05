***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.06.2023 19:23
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2023, 03.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.05.2023
Tescil Tarihi
02.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.06.2023, 10845
Açıklamalar
30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2023 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin alınan karar 02.06.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 05.06.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156224
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2962
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,7000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1500
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,7000
En Düşük
22,5500
18:051.340,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 27,04
|Açılış
|: 1.340,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,76
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2440
|21,2529
|% 1,41
|
|Euro
|22,6500
|22,7000
|% 0,67
|
|Sterlin
|26,3332
|26,4652
|% 1,26
|
|Frank
|23,3750
|23,5158
|% 1,77
|
|Riyal
|5,6476
|5,6759
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|13,06
|
|Altın Gr.
|1.339
|1.339
|25,91
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.410
|4.519
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.266
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|76,94
|76,94
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
-
17:58
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