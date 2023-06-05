***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.05.2023, 03.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.05.2023Tescil Tarihi02.06.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.06.2023, 10845Açıklamalar30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2023 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin alınan karar 02.06.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 05.06.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156224BIST