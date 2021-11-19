***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.11.2021 19:24
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.11.2021 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin "AMAÇ VE KONU" başlıklı 3. Maddesinin, "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 4. Maddesinin, "ŞİRKETİN SÜRESİ" başlıklı 5.maddesinin, "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6. Maddesinin, "YÖNETİM KURULU" başlıklı 8. Maddesinin, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 9. Maddesinin, "YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ" başlıklı 11. Maddesinin, "İLAN" başlıklı 15. Maddesinin, "HESAP DÖNEMİ BİLANÇO VE KAR ZARAR HESAPLARININ DÜZENLENMESİ" başlıklı 16. Maddesinin ve "ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ" başlıklı 19. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından uygunluk ve izin alınarak, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Ekte yer alan Esas Sözleşme değişiklik tasarısına uygunluk almak için 19.11.2021 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978832
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|15,84
|40.675.158
|% 10,00
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|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
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|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
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|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
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|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
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|MERCN
|12,35
|105.096.925
|% -9,99
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|PGSUS
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|503.844.273
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|TAVHL
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|377.909.421
|% -6,60
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|70.537.221
|% -6,26
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|THYAO
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|2.840.040.482
|% -5,06
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|2.342.678.981
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|1.351.008.988
|% 1,26
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|ODAS
|1,60
|392.391.387
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|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% -1,90
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|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% -0,93
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|% 2,20
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|Euro
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|Sterlin
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|Frank
|12,0532
|12,1258
|% 1,43
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|Riyal
|2,9862
|3,0012
|% 1,76
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-14,22
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|Altın Gr.
|667
|667
|6,83
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
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|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|8,90
|8,91
|0,09
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|B. Petrol
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|78,47
|-2,77
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17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ