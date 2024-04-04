***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPoliteknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Esas Sözleşmesi'nin başlıklı 6. Maddesinde belirtilen mevcut 20.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000.-TL'ye artırılarak geçerlilik süresinin ise 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin başlıklı 12. maddesindeki tadil tasarısına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-52221 sayılı yazısı ile onaylanarak Şirketimize ulaşmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin tasvibine sunulacaktır. "Sermaye ve Paylar""Denetçi"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267535BIST