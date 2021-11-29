***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.11.2021 22:53
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.10.2020-30.09.2021 dönemine ait faaliyet raporumuz ekte pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980159
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 32,38
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.812
En Düşük
1.777
18:0512,8268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0105
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8758
En Düşük
12,7823
18:0514,4940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0251
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,5417
En Düşük
14,4531
18:05735,65
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 22,60
|Açılış
|: 735,74
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
740,42
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.611.292
|% 10,00
|
|LIDFA
|4,07
|39.801.795
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|1.638.500
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.541.612
|% 10,00
|
|PRKAB
|71,20
|297.187.378
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|37.341.720
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|41.744.593
|% -9,66
|
|DERIM
|7,78
|16.420.195
|% -7,60
|
|TETMT
|210,00
|6.346.647
|% -7,49
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 8,98
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 9,96
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% -1,30
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8250
|12,8268
|% 0,08
|
|Euro
|14,4544
|14,4940
|% 0,17
|
|Sterlin
|17,0096
|17,0949
|% 3,27
|
|Frank
|13,8320
|13,9153
|% 3,61
|
|Riyal
|3,4091
|3,4262
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|0,75
|
|Altın Gr.
|736
|736
|22,69
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,46
|0,03
|
|B. Petrol
|72,94
|72,94
|1,35
|
Seans Raporu
18:05
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