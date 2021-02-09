***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.10.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22.1 30.521.988 17.094.934Satışların Maliyeti22.1 -17.630.247 -11.412.959TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.891.741 5.681.975BRÜT KAR (ZARAR)12.891.741 5.681.975Genel Yönetim Giderleri24.1 -2.274.430 -1.615.052Pazarlama Giderleri24.2 -989.858 -857.605Araştırma ve Geliştirme Giderleri24.3 -613.062 -371.750Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 666.594 487.531Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -1.478.602 -989.677ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.202.383 2.335.422Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.202.383 2.335.422Finansman Gelirleri27 112.288 58.880Finansman Giderleri27 -184.623 -25.504SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.130.048 2.368.798Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.859.787 -467.546Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -2.017.781 -690.151Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 157.994 222.605SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.270.261 1.901.252DÖNEM KARI (ZARARI)6.270.261 1.901.252Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.270.261 1.901.252Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.10.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.057.538 2.953.769Dönem Karı (Zararı)6.270.261 1.901.252Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.270.261 1.901.252Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.695.229 984.521Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 793.209 464.643Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler207.580 269.655Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 207.580 269.655Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler405.101 20.795Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 405.101 20.795Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler334.694 446.273Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -112.288 -58.880Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 168.052 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 -40.520 -42.024Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 319.450 547.177Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler94.858 -684.391Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 1.859.787 467.546İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.943.820 139.145Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.249.780 42.119İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)88.234Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.177.988 -394.782Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.189.945 540.638İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-744.453 563.002Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-109.021 -510.099İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-25.459 -25.749Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-150.593 -55.999Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)125.134 30.250Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.021.670 3.024.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -118.730 -62.317Vergi İadeleri (Ödemeler 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-125.282 -127.922Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 KIŞLARI-487.903 -1.834Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-487.903 -1.834Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.876 -1.834Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-485.027 0Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)556.641 2.882.893Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi98.355 66.482NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)654.996 2.949.375DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.876.395 3.215.955DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.531.391 6.165.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 30.09.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 10.531.391 9.876.395Ticari Alacaklar36.821.969 29.099.219İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.124.035 1.451.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar34.697.934 27.648.133Diğer Alacaklar81.610 31.268İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 81.610 31.268Stoklar13 7.692.880 6.813.219Peşin Ödenmiş Giderler1.757.974 579.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.757.974 579.986Diğer Dönen Varlıklar295.978 140.511İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 295.978 140.511ARA TOPLAM57.181.802 46.540.598TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR57.181.802 46.540.598DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar753.217 799.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 753.217 799.967Maddi Duran Varlıklar5.046.001 5.297.417Tesis, Makine ve Cihazlar15.1 3.150.150 3.326.827Taşıtlar15.1 96.598 108.735Mobilya ve Demirbaşlar15.1 526.929 466.879Özel Maliyetler15.1 1.272.324 1.394.976Kullanım Hakkı Varlıkları15.2 4.666.596 4.634.552Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.176.393 1.254.069Diğer Haklar16 1.176.393 1.254.069Ertelenmiş Vergi Varlığı28 802.554 659.330TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.444.761 12.645.335TOPLAM VARLIKLAR69.626.563 59.185.933KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.054.029 994.872İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.054.029 994.872Banka Kredileri9 343 3.219Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.053.686 991.653Ticari Borçlar10 11.384.810 7.235.385İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 713.785 94.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.671.025 7.140.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 588.681 1.333.134Diğer Borçlar308.694 417.715İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 308.694 417.715Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)169.300 113.111İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 169.300 113.111Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 2.012.117 1.839.738Kısa Vadeli Karşılıklar1.582.413 1.281.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 937.753 636.564Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 644.660 644.660Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler246.976 121.842İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler246.976 121.842ARA TOPLAM17.347.020 13.337.021TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.347.020 13.337.021UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.967.741 3.970.995İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.967.741 3.970.995Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 3.967.741 3.970.995Uzun Vadeli Karşılıklar1.220.475 1.302.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.220.475 1.302.423TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.188.216 5.273.418TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.535.236 18.610.439ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.091.327 40.575.494Ödenmiş Sermaye21.1 3.750.000 3.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21.3 5.111.552 5.111.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-136.577 -188.937Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-136.577 -188.937Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-136.577 -188.937Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-37.295 -230.507Yabancı Para Çevrim Farkları21.5 -37.295 -230.507Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.513.233 2.513.233Yasal Yedekler21.6 2.513.233 2.513.233Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.620.153 16.009.049Net Dönem Karı veya Zararı6.270.261 13.611.104TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.091.327 40.575.494TOPLAM KAYNAKLAR69.626.563 59.185.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.10.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 31.265.088Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.003.678 -4.003.678 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)1.901.252 1.901.252 1.901.252Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.240 -617.909 -606.669 -606.669Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -77.743 337.855 2.217.534 19.319.221 1.901.252 32.559.671 32.559.671Cari Dönem 01.10.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -188.937 -230.507 2.513.233 16.009.049 13.611.104 40.575.494 40.575.494Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler