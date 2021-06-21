***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 . 1 59.056.816 34.952.362Satışların Maliyeti22 . 2 -36.665.769 -22.732.118TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.391.047 12.220.244BRÜT KAR (ZARAR)22.391.047 12.220.244Genel Yönetim Giderleri24 . 1 -3.927.074 -3.182.145Pazarlama Giderleri24 . 2 -2.017.861 -1.561.590Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 . 3 -1.206.047 -809.573Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 2.189.710 1.636.190Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -3.272.062 -878.551ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.157.713 7.424.575FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.157.713 7.424.575Finansman Gelirleri27 235.368 109.389Finansman Giderleri27 -338.646 -371.515SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.054.435 7.162.449Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.470.818 -1.518.708Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -3.671.911 -1.626.716Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 201.093 108.008SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.583.617 5.643.741DÖNEM KARI (ZARARI)10.583.617 5.643.741Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.583.617 5.643.741Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.770.866 2.769.269Dönem Karı (Zararı)10.583.617 5.643.741Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.583.617 5.643.741Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.877.598 2.431.753Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 - 16 1.591.097 1.681.747Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler502.332 375.882Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 512.837 284.526Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -10.505 91.356Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.387.411 688.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler559.911 688.982Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 827.500 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler372.645 -75.074Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -235.368 -109.389Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 328.991 354.314Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 -38.833 -509.031Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 317.855 189.032Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-446.705 -1.758.492Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 3.470.818 1.518.708İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.389.065 -4.392.498Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.389.884 -3.451.551İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.277.463 -429.176İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.112.421 -3.022.375Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-225.941 -73.463İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-225.941 -73.463Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.177.941 -930.823Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.878.819 -120.998Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.966.369 677.822İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)791.189 -110.424İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.175.180 788.246Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-451.963 91.458Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler360.431 -293.194İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)360.431 -293.194Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)173.552 -236.419İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler235.131 -55.330Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)135.111 -150.021Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)100.020 94.691Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.072.150 3.682.996Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-207.934 -217.608Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -4.093.350 -696.119YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-96.327 -292.328Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 297Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 297Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-331.695 -402.014Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -212.690 -397.964Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -119.005 -4.050Alınan Faiz27 235.368 109.389FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.433.086 -3.016.307Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-896.925 -1.834Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-106 -1.834Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-896.819 0Ödenen Temettüler-7.536.161 -3.014.473YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.758.547 -539.366Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi219.889 3.889NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.538.658 -535.477DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 9.876.395 3.215.955DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 6.337.737 2.680.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 30.09.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 6.337.737 9.876.395Ticari Alacaklar10 34.658.411 29.099.219İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.728.549 1.451.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar31.929.862 27.648.133Diğer Alacaklar11 179.409 31.268Stoklar13 9.001.665 6.813.219Peşin Ödenmiş Giderler14 2.458.805 579.986Diğer Dönen Varlıklar20 0 140.511ARA TOPLAM52.636.027 46.540.598TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR52.636.027 46.540.598DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 877.766 799.967İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 877.766 799.967Maddi Duran Varlıklar15 . 1 4.754.180 5.297.417Kullanım Hakkı Varlıkları15 . 2 4.307.700 4.634.552Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.216.154 1.254.069Ertelenmiş Vergi Varlığı28 867.742 659.330TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.023.542 12.645.335TOPLAM VARLIKLAR64.659.569 59.185.933KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 776.192 994.872Ticari Borçlar9.162.921 7.235.385İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 885.793 94.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.277.128 7.140.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 881.171 1.333.134Diğer Borçlar11 778.146 417.715İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar778.146 417.715Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 286.663 113.111Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.418.299 1.839.738Kısa Vadeli Karşılıklar2.369.748 1.281.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 897.588 636.564Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.472.160 644.660Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler221.862 121.842ARA TOPLAM15.895.002 13.337.021TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.895.002 13.337.021UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 3.967.740 3.970.995Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.429.970 1.302.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.429.970 1.302.423TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.397.710 5.273.418TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.292.712 18.610.439ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.366.857 40.575.494Ödenmiş Sermaye21 . 1 3.750.000 3.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 . 3 5.111.552 5.111.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-218.212 -188.937Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-218.212 -188.937Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 . 4 -218.212 -188.937Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-457.325 -230.507Yabancı Para Çevrim Farkları21 . 5 -457.325 -230.507Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 . 6 3.329.751 2.513.233Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.267.474 16.009.049Net Dönem Karı veya Zararı10.583.617 13.611.104TOPLAM ÖZKAYNAKLAR43.366.857 40.575.494TOPLAM KAYNAKLAR64.659.569 59.185.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 31.265.088Transferler295.699 3.707.979 -4.003.678 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -17.694 -953.803 5.643.741 4.672.244 4.672.244Dönem Karı (Zararı)5.643.741 5.643.741 5.643.741Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.694 -953.803 -971.497 -971.497Kar Payları21 . 7 -3.014.473 -3.014.473 -3.014.473Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -106.677 1.961 2.513.233 16.009.049 5.643.741 32.922.859 32.922.859Cari Dönem 01.10.2020 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -188.937 -230.507 2.513.233 16.009.049 13.611.104 40.575.494 40.575.494Transferler816.518 12.794.586 -13.611.104 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -29.275 -226.818 10.583.617 10.327.524 10.327.524Dönem Karı (Zararı)10.583.617 10.583.617 10.583.617Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-29.275 -226.818 -256.093 -256.093Kar Payları21 . 7 -7.536.161 -7.536.161 -7.536.161Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -218.212 -457.325 3.329.751 21.267.474 10.583.617 43.366.857 43.366.857Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 31.03.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.583.617 5.643.741DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29.275 -17.694Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -36.594 -22.118Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.319 4.424Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 7.319 4.424Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-226.818 -953.803Yabancı Para Çevrim Farkları21.5 -226.818 -953.803DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-256.093 -971.497TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.327.524 4.672.244Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.327.524 4.672.244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943471BIST