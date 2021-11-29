***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22.1 123.791.876 76.981.455Satışların Maliyeti22.2 -81.695.107 -48.219.808TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.096.769 28.761.647BRÜT KAR (ZARAR)42.096.769 28.761.647Genel Yönetim Giderleri24.1 -7.450.966 -6.164.698Pazarlama Giderleri24.2 -3.649.266 -2.623.391Araştırma ve Geliştirme Giderleri24.3 -2.657.241 -1.636.052Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 3.202.053 3.196.140Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -3.082.654 -3.023.472ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.458.695 18.510.174FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.458.695 18.510.174Finansman Gelirleri26 613.311 273.576Finansman Giderleri26 -820.111 -723.365SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.251.895 18.060.385Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.149.705 -4.254.892Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -6.280.729 -4.522.583Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 131.024 267.691SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.102.190 13.805.493DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27 2.798.596 -194.389DÖNEM KARI (ZARARI)24.900.786 13.611.104Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24.900.786 13.611.104Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.987.467 11.444.792Dönem Karı (Zararı)24.900.786 13.611.104Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.102.190 13.805.493Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.798.596 -194.389Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.477.824 8.312.815Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 3.356.033 3.198.853Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26.041 616.615Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 11.107 448.207Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 14.934 168.408Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler598.197 1.654.692Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.033.847 1.010.032Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 -435.650 644.660Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.033.097 282.355Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -613.311 -273.576Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 780.823 689.263Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 -31.103 -163.292Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 896.688 29.960Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-685.249 -1.694.592Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 6.149.705 4.254.892İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.737.229 -7.109.580Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.840.430 -8.510.298İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.229.406 -183.498İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.611.024 -8.326.800Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-206.792 -165.772İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-206.792 -165.772Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.435.884 -1.719.249Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)204.102 -12.347Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.194.639 3.550.079İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)78.164 -131.221İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.116.475 3.681.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)246.069 471.329Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler98.928 -372.341İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)98.928 -372.341Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)162.391 -423.682İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-160.252 72.701Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-218.778 -49.141Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)58.526 121.842Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.641.381 14.814.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-270.302 -686.702Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -7.383.612 -2.682.845YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.276.957 -647.843Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri65 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri65 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.890.333 -921.419Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -3.763.388 -884.102Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -126.945 -37.317Alınan Faiz26 613.311 273.576FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.550.995 -4.644.830Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.385Kredilerden Nakit Girişleri0 1.385Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.014.842 -1.631.742Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.014.842 -1.631.742Ödenen Temettüler-7.536.153 -3.014.473Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.159.515 6.152.119Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi885.845 508.321NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.045.360 6.660.440DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.876.395 3.215.955DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.921.755 9.876.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 30.09.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 12.921.755 9.876.395Ticari Alacaklar10 41.031.854 29.099.219İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-10 2.680.492 1.451.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 38.351.362 27.648.133Diğer Alacaklar11 17.030 31.268İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 17.030 31.268Stoklar13 14.234.169 6.813.219Peşin Ödenmiş Giderler375.884 579.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 375.884 579.986Diğer Dönen Varlıklar359.289 140.511İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 359.289 140.511ARA TOPLAM68.939.981 46.540.598TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR68.939.981 46.540.598DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 1.020.997 799.967İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.020.997 799.967Maddi Duran Varlıklar15.1 7.641.720 5.297.417Kullanım Hakkı Varlıkları15.2 4.685.300 4.634.552Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.065.214 1.254.069Ertelenmiş Vergi Varlığı28 782.304 659.330TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.195.535 12.645.335TOPLAM VARLIKLAR84.135.516 59.185.933KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.296.902 994.872İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.296.902 994.872Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.252.341 991.653Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 44.561 3.219Ticari Borçlar10 14.398.921 7.235.385İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-10 172.768 94.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 14.226.153 7.140.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.579.203 1.333.134Diğer Borçlar516.643 417.715İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 516.643 417.715Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)275.502 113.111İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 275.502 113.111Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 736.855 1.839.738Kısa Vadeli Karşılıklar1.335.686 1.281.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.126.676 636.564Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 kler180.368 121.842ARA TOPLAM20.320.080 13.337.021TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.320.080 13.337.021UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.076.996 3.970.995İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.076.996 3.970.995Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 4.076.996 3.970.995Uzun Vadeli Karşılıklar1.539.263 1.302.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.539.263 1.302.423TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.616.259 5.273.418TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.936.339 18.610.439ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.199.177 40.575.494Ödenmiş Sermaye21.1 3.750.000 3.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21.3 5.111.552 5.111.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-160.394 -188.937Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-160.394 -188.937Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.4 -160.394 -188.937Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -230.507Yabancı Para Çevrim Farkları21.5 0 -230.507Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.6 3.329.751 2.513.233Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.267.482 16.009.049Net Dönem Karı veya Zararı24.900.786 13.611.104TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.199.177 40.575.494TOPLAM KAYNAKLAR84.135.516 59.185.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -88.983 955.764 2.217.534 15.315.543 4.003.678 31.265.088 31.265.088Transferler295.699 3.707.979 -4.003.678 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-99.954 -1.186.271 13.611.104 12.324.879 12.324.879Dönem Karı (Zararı)13.611.104 13.611.104 13.611.104Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-99.954 -1.186.271 -1.286.225 -1.286.225Kar Payları-3.014.473 -3.014.473 -3.014.473Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -188.937 -230.507 2.513.233 16.009.049 13.611.104 40.575.494 40.575.494Cari Dönem 01.10.2020 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -188.937 -230.507 2.513.233 16.009.049 13.611.104 40.575.494 40.575.494Transferler816.518 12.794.586 -13.611.104 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.543 230.507 24.900.786 25.159.836 25.159.836Dönem Karı (Zararı)24.900.786 24.900.786 24.900.786Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.543 230.507 259.050 259.050Kar Payları-7.536.153 -7.536.153 -7.536.153Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -160.394 0 3.329.751 21.267.482 24.900.786 58.199.177 58.199.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.10.2020 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.10.2019 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)24.900.786 13.611.104DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.543 -99.954Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 36.593 -124.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.050 24.989Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 -8.050 24.989Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar230.507 -1.186.271Yabancı Para Çevrim Farkları230.507 -1.186.271Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)21.5 230.507 -1.186.271DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)259.050 -1.286.225TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.159.836 12.324.879Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.159.836 12.324.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980158BIST