***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 13:56
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 231.173.494 93.269.888 78.336.011 33.457.613
Satışların Maliyeti
22 -156.150.954 -64.064.860 -51.194.907 -25.036.261
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.022.540 29.205.028 27.141.104 8.421.352
BRÜT KAR (ZARAR)
75.022.540 29.205.028 27.141.104 8.421.352
Genel Yönetim Giderleri
24 -8.182.248 -5.176.536 -3.427.692 -1.441.674
Pazarlama Giderleri
24 -4.969.449 -2.659.408 -2.315.763 -616.925
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -5.375.729 -2.044.179 -2.099.589 -922.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 4.138.610 2.535.459 1.830.623 717.923
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -4.475.047 -1.604.052 -2.148.509 -132.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.158.677 20.256.312 18.980.174 6.025.077
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -1.614 0 -1.614 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.157.063 20.256.312 18.978.560 6.025.077
Finansman Gelirleri
27 1.560.120 501.023 957.971 168.721
Finansman Giderleri
27 -648.866 -635.488 -324.582 -298.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.068.317 20.121.847 19.611.949 5.895.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.717.814 -4.289.918 -4.032.136 -893.501
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -12.939.584 -4.262.948 -4.158.178 -752.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 221.770 -26.970 126.042 -141.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.350.503 15.831.929 15.579.813 5.001.525
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.798.596 0 2.798.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.350.503 18.630.525 15.579.813 7.800.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29 44.350.503 18.630.525 15.579.813 7.800.121
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 11,82680000 4,96810000 4,15460000 2,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.463.449 15.218.442
Dönem Karı (Zararı)
44.350.503 18.630.525
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27 44.350.503 15.831.929
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 2.798.596
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.381.591 7.450.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 3.016.902 2.562.824
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
467.319 -181.539
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 467.319 -196.473
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 14.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.247.876 193.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.247.876 628.746
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -435.650
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-128.736 586.655
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -1.999.642 9.417
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 1.870.906 577.238
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -221.770 4.289.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.268.645 -5.324.827
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.033.569 -4.590.650
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 2.653.477 -556.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -23.687.046 -4.034.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.490.932 -203.200
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.490.932 -203.200
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -14.192.199 -6.556.223
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -5.360.363 1.382.090
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.694.282 3.004.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 300.789 -541.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -7.995.071 3.545.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -115.273 990.522
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.926.586 207.949
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.926.586 207.949
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 289.812 106.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
401.575 333.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 595.191 400.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 -193.616 -66.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.463.449 20.756.652
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 0 -5.538.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-488.286 -3.764.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.489 65
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 4.489 65
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-492.775 -3.765.051
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -451.773 -3.638.106
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -41.002 -126.945
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.245.561 -9.063.092
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.495.561 -1.526.939
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.495.561 -1.526.939
Ödenen Temettüler
21 -3.750.000 -7.536.153
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.270.398 2.390.364
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.270.398 2.390.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.323.929 10.531.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.053.531 12.921.755
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.053.531 10.323.929
Ticari Alacaklar
10 77.664.139 58.968.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 914.701 3.568.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 76.749.438 55.400.617
Diğer Alacaklar
11 1.301.487 241.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.301.487 241.185
Stoklar
13 37.711.857 23.519.658
Peşin Ödenmiş Giderler
14 5.586.395 226.032
Diğer Dönen Varlıklar
20 0 595.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 0 595.191
ARA TOPLAM
128.317.409 93.874.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.317.409 93.874.790
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 1.865.047 1.434.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.865.047 1.434.417
Maddi Duran Varlıklar
15.1 6.314.448 7.415.886
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.1 2.886.872 3.394.774
Taşıtlar
15.1 80.540 102.330
Mobilya ve Demirbaşlar
15.1 970.549 770.067
Özel Maliyetler
15.1 2.376.487 3.148.715
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.2 3.129.195 4.301.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 738.984 998.999
Diğer Haklar
16 738.984 998.999
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.184.457 960.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.232.131 15.111.432
TOPLAM VARLIKLAR
141.549.540 108.986.222
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.721.393 1.597.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.721.393 1.597.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.715.102 1.558.624
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.291 38.438
Ticari Borçlar
10 15.114.225 24.808.149
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 401.531 100.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 14.712.694 24.707.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.289.988 1.021.558
Diğer Borçlar
11 1.736.207 70.743
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.736.207 70.743
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 793.125 503.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 793.125 503.314
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 4.289.339 4.301.481
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.250.677 1.365.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.041.667 1.156.940
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 209.010 209.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 193.616
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 193.616
ARA TOPLAM
26.194.954 33.861.873
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.194.954 33.861.873
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.784.011 3.403.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.784.011 3.403.903
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.784.011 3.403.903
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.428.091 1.171.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.428.091 1.171.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.212.102 4.575.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.407.056 38.437.242
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
111.142.484 70.548.980
Ödenmiş Sermaye
21 3.750.000 3.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 5.111.552 5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
149.179 156.178
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 149.179 156.178
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 3.725.584 3.329.751
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.055.666 46.168.268
Net Dönem Karı veya Zararı
27 44.350.503 12.033.231
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
111.142.484 70.548.980
TOPLAM KAYNAKLAR
141.549.540 108.986.222
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -136.577 -37.295 2.513.233 29.620.153 6.270.261 47.091.327
Transferler
816.518 5.453.743 -6.270.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.817 37.295 13.478
Kar Payları
-7.536.153 -7.536.153
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 -160.394 3.329.751 27.537.743 18.630.525 58.199.177 58.199.177
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 156.178 3.329.751 46.168.268 12.033.231 70.548.980
Transferler
395.833 11.637.398 -12.033.231
Dönem Karı (Zararı)
44.350.503 44.350.503
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -6.999 -6.999
Kar Payları
-3.750.000 -3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.111.552 149.179 3.725.584 54.055.666 44.350.503 111.142.484 111.142.484
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.350.503 18.630.525 15.579.813 7.800.121
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.999 -23.817 130.683 57.818
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -8.749 -30.537 163.354 73.187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 1.750 6.720 -32.671 -15.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 1.750 6.720 -32.671 -15.369
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 37.295 0 746.859
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
22 0 37.295 0 746.859
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.999 13.478 130.683 804.677
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.343.504 18.644.003 15.710.496 8.604.798
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.343.504 18.644.003 15.710.496 8.604.798
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075037
BIST