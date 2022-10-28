***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 231.173.494 93.269.888 78.336.011 33.457.613Satışların Maliyeti22 -156.150.954 -64.064.860 -51.194.907 -25.036.261TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.022.540 29.205.028 27.141.104 8.421.352BRÜT KAR (ZARAR)75.022.540 29.205.028 27.141.104 8.421.352Genel Yönetim Giderleri24 -8.182.248 -5.176.536 -3.427.692 -1.441.674Pazarlama Giderleri24 -4.969.449 -2.659.408 -2.315.763 -616.925Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -5.375.729 -2.044.179 -2.099.589 -922.984Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 4.138.610 2.535.459 1.830.623 717.923Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -4.475.047 -1.604.052 -2.148.509 -132.615ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.158.677 20.256.312 18.980.174 6.025.077Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -1.614 0 -1.614 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.157.063 20.256.312 18.978.560 6.025.077Finansman Gelirleri27 1.560.120 501.023 957.971 168.721Finansman Giderleri27 -648.866 -635.488 -324.582 -298.772SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.068.317 20.121.847 19.611.949 5.895.026Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.717.814 -4.289.918 -4.032.136 -893.501Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -12.939.584 -4.262.948 -4.158.178 -752.239Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 221.770 -26.970 126.042 -141.262SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.350.503 15.831.929 15.579.813 5.001.525DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.798.596 0 2.798.596DÖNEM KARI (ZARARI)44.350.503 18.630.525 15.579.813 7.800.121Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları29 44.350.503 18.630.525 15.579.813 7.800.121Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 11,82680000 4,96810000 4,15460000 2,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.463.449 15.218.442Dönem Karı (Zararı)44.350.503 18.630.525Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27 44.350.503 15.831.929Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 2.798.596Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.381.591 7.450.954Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 3.016.902 2.562.824Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler467.319 -181.539Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 467.319 -196.473Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 0 14.934Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.247.876 193.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.247.876 628.746Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -435.650Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-128.736 586.655Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25 -1.999.642 9.417Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 1.870.906 577.238Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -221.770 4.289.918İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.268.645 -5.324.827Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.033.569 -4.590.650İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 2.653.477 -556.457İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -23.687.046 -4.034.193Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.490.932 -203.200İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -1.490.932 -203.200Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -14.192.199 -6.556.223Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -5.360.363 1.382.090Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.694.282 3.004.694İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 300.789 -541.017İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -7.995.071 3.545.711Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 -115.273 990.522Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.926.586 207.949İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.926.586 207.949Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 289.812 106.202İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler401.575 333.789Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20 595.191 400.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20 -193.616 -66.608Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.463.449 20.756.652Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 0 -5.538.210YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-488.286 -3.764.986Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.489 65Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 4.489 65Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-492.775 -3.765.051Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -451.773 -3.638.106Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -41.002 -126.945FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.245.561 -9.063.092Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.495.561 -1.526.939Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.495.561 -1.526.939Ödenen Temettüler21 -3.750.000 -7.536.153YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.270.398 2.390.364Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.270.398 2.390.364DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.323.929 10.531.391DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.053.531 12.921.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 6.053.531 10.323.929Ticari Alacaklar10 77.664.139 58.968.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 914.701 3.568.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 76.749.438 55.400.617Diğer Alacaklar11 1.301.487 241.185İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.301.487 241.185Stoklar13 37.711.857 23.519.658Peşin Ödenmiş Giderler14 5.586.395 226.032Diğer Dönen Varlıklar20 0 595.191İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 0 595.191ARA TOPLAM128.317.409 93.874.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR128.317.409 93.874.790DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 1.865.047 1.434.417İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.865.047 1.434.417Maddi Duran Varlıklar15.1 6.314.448 7.415.886Tesis, Makine ve Cihazlar15.1 2.886.872 3.394.774Taşıtlar15.1 80.540 102.330Mobilya ve Demirbaşlar15.1 970.549 770.067Özel Maliyetler15.1 2.376.487 3.148.715Kullanım Hakkı Varlıkları15.2 3.129.195 4.301.193Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 738.984 998.999Diğer Haklar16 738.984 998.999Ertelenmiş Vergi Varlığı28 1.184.457 960.937TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.232.131 15.111.432TOPLAM VARLIKLAR141.549.540 108.986.222KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 1.721.393 1.597.062İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.721.393 1.597.062Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.715.102 1.558.624Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6.291 38.438Ticari Borçlar10 15.114.225 24.808.149İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 401.531 100.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 14.712.694 24.707.407Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.289.988 1.021.558Diğer Borçlar11 1.736.207 70.743İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.736.207 70.743Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 793.125 503.314İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 793.125 503.314Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 4.289.339 4.301.481Kısa Vadeli Karşılıklar1.250.677 1.365.950Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.041.667 1.156.940Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 209.010 209.010Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 193.616İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 193.616ARA TOPLAM26.194.954 33.861.873TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.194.954 33.861.873UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.784.011 3.403.903İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.784.011 3.403.903Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.784.011 3.403.903Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.428.091 1.171.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.428.091 1.171.466TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.212.102 4.575.369TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.407.056 38.437.242ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar111.142.484 70.548.980Ödenmiş Sermaye21 3.750.000 3.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 5.111.552 5.111.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)149.179 156.178Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 149.179 156.178Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 3.725.584 3.329.751Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları54.055.666 46.168.268Net Dönem Karı veya Zararı27 44.350.503 12.033.231TOPLAM ÖZKAYNAKLAR111.142.484 70.548.980TOPLAM KAYNAKLAR141.549.540 108.986.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -136.577 -37.295 2.513.233 29.620.153 6.270.261 47.091.327Transferler816.518 5.453.743 -6.270.261Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.817 37.295 13.478Kar Payları-7.536.153 -7.536.153Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 -160.394 3.329.751 27.537.743 18.630.525 58.199.177 58.199.177Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 5.111.552 156.178 3.329.751 46.168.268 12.033.231 70.548.980Transferler395.833 11.637.398 -12.033.231Dönem Karı (Zararı)44.350.503 44.350.503Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -6.999 -6.999Kar Payları-3.750.000 -3.750.000Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 5.111.552 149.179 3.725.584 54.055.666 44.350.503 111.142.484 111.142.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)44.350.503 18.630.525 15.579.813 7.800.121DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.999 -23.817 130.683 57.818Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -8.749 -30.537 163.354 73.187Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 1.750 6.720 -32.671 -15.369Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 1.750 6.720 -32.671 -15.369Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 37.295 0 746.859Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları22 0 37.295 0 746.859DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.999 13.478 130.683 804.677TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.343.504 18.644.003 15.710.496 8.604.798Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.343.504 18.644.003 15.710.496 8.604.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075037BIST