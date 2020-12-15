***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 1 Ekim 2019 - 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.10.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.09.2020Karar Tarihi 15.12.2020Genel Kurul Tarihi 12.01.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.01.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,6 - 7244 Sayılı Kanun'un 12. Maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. Madde ve ilgili mevzuat doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Dilek ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ek-1 Vekaletname_Bilgilendirme Notu_Gündem-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ek-2 Politeknik Finansal Rapor 30.09.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ek-3 Politeknik Faaliyet Raporu 30.09.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 ek-4 Kar Dağıtım YK Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 ek-5 Gündem YKK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893258BIST