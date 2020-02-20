***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.02.2020 08:51
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.10.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Tuzla Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
10.2019-12.2019 Özel Hesap Dönemi 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.10.2019-31.12.2019 özel hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820217
BIST
11:03119.072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -123,96
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.706
11:036,0902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,1018
En Düşük
6,0811
11:036,5730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5913
En Düşük
6,5663
11:03314,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,46
|Açılış
|: 314,99
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,29
|48.967.527
|% 10,77
|
|HATEK
|9,42
|3.408.181
|% 10,05
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|NATEN
|20,48
|23.925.185
|% 6,22
|
|VERTU
|5,54
|17.117.544
|% -16,06
|
|VKING
|2,89
|759.840
|% -12,16
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|EPLAS
|13,60
|54.400
|% -9,93
|
|MZHLD
|13,33
|67.650
|% -9,93
|
|BJKAS
|3,66
|469.347.534
|% 3,98
|
|GSRAY
|3,90
|346.164.134
|% 0,00
|
|ASELS
|29,82
|319.505.932
|% 0,13
|
|FENER
|19,43
|316.482.811
|% -0,05
|
|THYAO
|14,83
|241.950.517
|% -0,47
|
|BJKAS
|3,66
|469.347.534
|% 3,98
|
|GSRAY
|3,90
|346.164.134
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,35
|94.178.029
|% 2,27
|
|IHLGM
|1,29
|54.071.183
|% -0,77
|
|ODAS
|2,19
|86.222.758
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8309
|7,8701
|% -0,11
|
|Frank
|6,1663
|6,2035
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6186
|1,6267
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|-4,86
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,31
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,28
|59,28
|0,16
|
Seans Raporu
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11:15XU100
Endeks 119, 209 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 2, 069.00 milyon TL de
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Yüzde 10.05 oranında artışla 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 377, 640 adet işlem
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11:13VERTU
Yüzde -16.36 oranında düşüşle 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 920, 393 adet işlem
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11:12RYGYO
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 047, 417 adet işlem