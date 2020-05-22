***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.10.2019-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteYenikapı Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni10.2019-03.2020 Özel Hesap Dönemi 2.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi15/05/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.10.2019-31.03.2020 özel hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846534BIST