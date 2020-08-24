***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
24.08.2020 09:54
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.10.2019-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Yenikapı Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
10.2019-06.2020 Özel Hesap Dönemi 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.10.2019-30.06.2020 özel hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870806
BIST
12:431.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
12:437,3671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3683
En Düşük
7,2756
12:438,7226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0837
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7257
En Düşük
8,5516
12:43461,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,47
|Açılış
|: 461,29
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:43
|EMKEL
|3,30
|8.598.730
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.478
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.951.483
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|4.994.060
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|534.958
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|308.127
|% -9,97
|
|MZHLD
|14,10
|139.632
|% -9,67
|
|ROYAL
|2,21
|223.999
|% -9,43
|
|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
|
|FADE
|4,68
|7.394.990
|% -6,59
|
|PETKM
|4,13
|1.348.996.207
|% -1,43
|
|TUPRS
|84,55
|628.741.021
|% 1,99
|
|GUSGR
|6,29
|339.703.211
|% 4,31
|
|ZOREN
|2,61
|329.152.716
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|289.573.622
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|1.348.996.207
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,95
|289.573.622
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,61
|329.152.716
|% -0,38
|
|GSRAY
|2,86
|237.579.651
|% 7,52
|
|KRDMD
|3,04
|201.239.806
|% 0,00
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3637
|7,3671
|% 0,42
|
|Euro
|8,7170
|8,7226
|% 0,97
|
|Sterlin
|9,6401
|9,6885
|% 0,68
|
|Frank
|8,0693
|8,1179
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9577
|1,9675
|% 0,39
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,27
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.058
|3.136
|18,16
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|8,78
|
|Çeyrek
|741
|758
|4,39
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,04
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|