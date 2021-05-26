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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

26.05.2021 14:45



***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.10.2020 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
YENİKAPI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.10.2020 - 31.03.2021 Özel Hesap Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak Verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
26/05/2021
Açıklamalar

  Şirketimizin 01.10.2020 - 31.03.2021  özel hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi  dairesine sunulan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
İlgili Gelir  Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938178


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Altın Gr. 518 518 1,22  
Cumhuriyet 3.423 3.475 30,00  
Tam 3.406 3.493 28,42  
Yarım 1.646 1.690 13,75  
Çeyrek 826 845 6,87  
Gümüş.Ons 27,93 27,95 -0,05  
Gümüş Gr. 7,63 7,63 0,01  
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