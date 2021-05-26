***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
26.05.2021 14:45
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.10.2020 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
YENİKAPI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.10.2020 - 31.03.2021 Özel Hesap Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak Verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
26/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.10.2020 - 31.03.2021 özel hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
İlgili Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938178
BIST
15:581.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
15:588,4480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0138
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
15:5810,3305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0382
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
15:58518,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,77
|Açılış
|: 518,53
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler15:58
|RYSAS
|3,74
|5.169.701
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|3.138.604
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|28.570.399
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|KUTPO
|49,50
|3.581.078
|% -10,00
|
|METUR
|29,74
|44.650.191
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.409.995
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|UMPAS
|1,33
|62.265
|% -9,52
|
|GARAN
|8,03
|1.446.015.377
|% 2,95
|
|THYAO
|12,93
|891.965.312
|% 0,23
|
|KOZAL
|124,20
|720.399.593
|% 1,39
|
|TRILC
|45,46
|602.266.149
|% -3,65
|
|PETKM
|6,28
|523.227.733
|% 2,61
|
|YKBNK
|2,14
|459.224.906
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,89
|361.298.033
|% 2,16
|
|GARAN
|8,03
|1.446.015.377
|% 2,95
|
|TSKB
|1,34
|181.427.939
|% 1,52
|
|SKBNK
|1,10
|140.565.696
|% 0,00
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4455
|8,4480
|% -0,16
|
|Euro
|10,3225
|10,3305
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9061
|11,9658
|% -0,25
|
|Frank
|9,3726
|9,4291
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2441
|2,2553
|% -0,25
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|5,38
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.423
|3.475
|30,00
|
|Tam
|3.406
|3.493
|28,42
|
|Yarım
|1.646
|1.690
|13,75
|
|Çeyrek
|826
|845
|6,87
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|67,97
|67,97
|-0,52
|