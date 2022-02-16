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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

16.02.2022 15:57
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.10.2021-31.12.2021 KIST DÖNEM
Mali Tablonun Verildiği Otorite
YENİKAPI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.10.2021 - 31.12.2021 Kıst Hesap Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak Verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar

12.10.2021 tarihli KAP açıklamamız ile 1 Ekim-30 Eylül arası özel hesap dönemi olan Şirketimiz hesap yılının, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde sona erecek şekilde 01.01.2022 tarihinden itibaren değiştirilmesine ilişkin başvurumuzun Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı'nca uygun görüldüğü açıklanmış idi. Söz konusu hesap dönemi değişikliğini de içeren esas sözleşme tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 27.01.2022 tarihinde uygun görüş verilmiş, Esas Sözleşme değişikliğine Ticaret Bakanlığından izin alınacağı ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı hususları açıklanmıştı. Hesap dönemi değişikliği nedeniyle kıst dönem olarak kabul edilen 01.10.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin finansal raporlarımızın ilanı, söz konusu hesap değişikliğini içeren esas sözleşme değişikliğinin genel kurul tarafından onaylanması ve tescil edilmesi gereği nedeniyle, Kurul tarafından 01.04.2022 (dahil) tarihine kadar ertelendiğinden, 01.10.2021-31.12.2021 kıst dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ekte yer almaktadır. İlgili gelir tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002081


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Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
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