***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2022 15:57
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.10.2021-31.12.2021 KIST DÖNEM
Mali Tablonun Verildiği Otorite
YENİKAPI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.10.2021 - 31.12.2021 Kıst Hesap Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak Verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar
12.10.2021 tarihli KAP açıklamamız ile 1 Ekim-30 Eylül arası özel hesap dönemi olan Şirketimiz hesap yılının, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde sona erecek şekilde 01.01.2022 tarihinden itibaren değiştirilmesine ilişkin başvurumuzun Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı'nca uygun görüldüğü açıklanmış idi. Söz konusu hesap dönemi değişikliğini de içeren esas sözleşme tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 27.01.2022 tarihinde uygun görüş verilmiş, Esas Sözleşme değişikliğine Ticaret Bakanlığından izin alınacağı ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı hususları açıklanmıştı. Hesap dönemi değişikliği nedeniyle kıst dönem olarak kabul edilen 01.10.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin finansal raporlarımızın ilanı, söz konusu hesap değişikliğini içeren esas sözleşme değişikliğinin genel kurul tarafından onaylanması ve tescil edilmesi gereği nedeniyle, Kurul tarafından 01.04.2022 (dahil) tarihine kadar ertelendiğinden, 01.10.2021-31.12.2021 kıst dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ekte yer almaktadır. İlgili gelir tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002081
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,27
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0096
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
18:0515,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0449
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
18:05818,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,02
|Açılış
|: 818,37
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
820,47
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|7,70
|15.901.185
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|340.757
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.642.885
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.325.914
|% 9,97
|
|DESA
|11,84
|11.795.761
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.930.451
|% -10,00
|
|POLTK
|521,30
|95.428.505
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.414.913
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.593.943
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 2,30
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,46
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% -1,96
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5869
|13,6037
|% 0,07
|
|Euro
|15,4719
|15,4941
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,4290
|18,5214
|% 0,42
|
|Frank
|14,6960
|14,7845
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6124
|3,6305
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|18,95
|
|Altın Gr.
|818
|819
|8,20
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,10
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de