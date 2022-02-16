***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.10.2021-31.12.2021 KIST DÖNEMMali Tablonun Verildiği OtoriteYENİKAPI VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni01.10.2021 - 31.12.2021 Kıst Hesap Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak Verilmiştir.Mali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2022Açıklamalar12.10.2021 tarihli KAP açıklamamız ile 1 Ekim-30 Eylül arası özel hesap dönemi olan Şirketimiz hesap yılının, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde sona erecek şekilde 01.01.2022 tarihinden itibaren değiştirilmesine ilişkin başvurumuzun Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı'nca uygun görüldüğü açıklanmış idi. Söz konusu hesap dönemi değişikliğini de içeren esas sözleşme tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 27.01.2022 tarihinde uygun görüş verilmiş, Esas Sözleşme değişikliğine Ticaret Bakanlığından izin alınacağı ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı hususları açıklanmıştı. Hesap dönemi değişikliği nedeniyle kıst dönem olarak kabul edilen 01.10.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin finansal raporlarımızın ilanı, söz konusu hesap değişikliğini içeren esas sözleşme değişikliğinin genel kurul tarafından onaylanması ve tescil edilmesi gereği nedeniyle, Kurul tarafından 01.04.2022 (dahil) tarihine kadar ertelendiğinden, 01.10.2021-31.12.2021 kıst dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ekte yer almaktadır. İlgili gelir tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002081BIST