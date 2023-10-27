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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

27.10.2023 18:17
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 10. Maddesi hükmü gereğince, 2023 faaliyet yılında gerçekleşmesi öngörülen "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri"nin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Denetim Komitesi tarafından hazırlanan 27.10.2023 tarihli rapor Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olup, raporun sonuç bölümü aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 2023 Yılında Öngörülen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Raporun Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği "nin 10. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi içinde MacDermid Performans Solutions Kimyasal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den veya Coventya Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapacağı yaygın ve süreklilik arz eden ürün alım ve satım işlemleri kapsamında öngörülen alım ve satım tutarlarının hesaplanmasında, aynı nitelikteki işlemlerin toplu olarak değerlendirilmesi esas alınmıştır. İşbu Raporda, 2023 yılı sonuna kadar benzer koşullarla devam etmesi beklenen aynı tür işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilme nedenleri açıklanmış ve Şirket'in beklenen ilişkili taraf işlemlerinin geçerli piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi verilmiştir. Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirket'in 2022 yıl sonu finansal tablolarındaki hasılat tutarına dayanak teşkil eden, Şirket'in Element Solutions Inc. grubundaki ilişkili taraflarla 2023 yılında yapacağı toplam satışların %10 eşiğini aşmasını öngörmektedir. Politeknik Metal, Şirket'in 2022 yıl sonu finansal tablolarındaki Satışların Maliyeti'ne (Satılan Malın Maliyeti) dayanak teşkil eden, Şirket'in Element Solutions Inc. grubundaki ilişkili taraflarla 2023 yılında yapacağı toplam alımların %10 eşiğini aşmasını öngörmemektedir. Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Politeknik Metal tarafından Element Solutions Inc grubu içerisinde yer alan ilişkili taraflara yapılan satış işlemlerinde uygulanan fiyatların değerlendirilmesinin makul ve piyasa koşulları ile tutarlı olduğuna inanmaktadır. Söz konusu öngörülen satışlara ilişkin olarak emsallere uygunluk ilkesine aykırı bir durum tespit edilmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211029


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